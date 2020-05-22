Госдума отложила срок публикации деклараций о доходах депутатов

Москва, 22 мая. Госдума приняла постановление об изменении срока размещения информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в пятницу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Согласно принятому ранее указу президента, мы предлагаем внести изменения в положение о размещении сведений о доходах депутатов. Данным изменением мы предоставляем право комиссии устанавливать иной срок размещения представленных сведений на официальном сайте Госдумы», — сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Напомним, что парламентарии должны были отчитаться о своих доходах, расходах и имуществе до 1 апреля. При этом в течение 14 рабочих дней сведения должны быть опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как ранее рассказал глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба, все законодатели вовремя предоставили данные о своих доходах и имуществе. К 1 апреля комиссия получила всю необходимую информацию.