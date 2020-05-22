Жена Погребняка рассказала об отсутствии симптомов COVID-19 у мужа

Екатеринбург, 22 мая. Супруга Мария Погребняк рассказала, как форвард «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом. По ее словам, никаких симптомов не было.

Тест футболиста на коронавирус дал положительный результат, хотя у других игроков екатеринбургской команды вирус не выявили. Болезнь протекает у Погребняка в легкой форме, передает телеканал «360».

Сейчас 36-летний спортсмен проходит комплексное обследование. Мария пояснила, что они с мужем были в шоке, когда у него выявили COVID-19.

Врачи уже взяли анализы у супруга Погребняка и троих его сыновей. Девушка пожаловалась, что у ее детей поднялась температура. Она подтвердила, что соблюдала правила самоизоляции и выходила только в аптеку.

Мария Погребняк — коренная москвичка, она получила бухгалтерское образование. Как пишут СМИ, у 31-летней супруги футболиста много увлечений. Она занимается живописью, блоггерством, дизайном одежды.

С будущим мужем Мария познакомилась еще в школе, когда Павел уже подавал надежды перспективного футболиста. За возлюбленным Мария поехала в Томск, где Погребняк выступал за «Томь».

Когда российского футболиста заметили, его семья переехала в Лондон, а потом его родные еще какое-то время жили в Германии. Брак с успешным футболистом сделал Марию Погребняк известной.