В Сети появились видео с места крушения самолета возле Карачи

Исламабад, 22 мая. Очевидцы публикуют в Сети кадры с места крушения пассажирского самолета авиакомпании «Пакистанские авиалинии» возле Карачи.

На опубликованных видеозаписях видны огромные клубы дыма с места происшествия. Черный дым окутал практически все небо.

Airbus A320 выполнял рейс Лахора — Карачи. Самолет разбился вблизи от международного аэропорта Джинна, расположенного в городе назначения.

По информации источников СМИ, связь с воздушным судном была прервана за минуту до его приземления. По предварительным данным, на борту находился 91 пассажир. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

На место происшествия прибыли экстренные службы. В районе падения лайнера повреждены несколько жилых домов.