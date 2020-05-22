В Госдуме увидели усиление ОДКБ в разработке Минском ракетного вооружения

Разработка Минском ракетного вооружения направлена на укрепление обороноспособности как Белоруссии, так и ОДКБ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ракетное производство

Белоруссия не собирается разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, но активно продолжит развивать собственное ракетное производство, чтобы в случае вооруженного конфликта не пожинать «горькие плоды». С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В этом направлении мы развиваем свои вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — заявил Лукашенко.

Белоруссия реализует государственную программу развития ракетного производства на 2017-2020 годы. Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Минском районе. Глава государства ознакомился с разработками зенитного ракетного вооружения, производственной и испытательной базой «ОКБ ТСП». Лукашенко показали реактивные системы залпового огня, роботизированную технику и ракетные комплексы.

Усиление союзного государства

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин напомнил, что Белоруссия — это союзное государство, которое также входит в состав ОДКБ. Разработка Минском ракетного вооружения направлена на укрепление обороноспособности как самой Белоруссии, так и ОДКБ.

«Мы помним, что против Белоруссии, как и России, идет эскалация напряженности со стороны стран НАТО. Действия Минска — это оправданная мера. И она найдет понимание со стороны других стран-участников ОДКБ, в частности России. Это будет способствовать укреплению общей безопасности в рамках коллективного договора наших стран», — добавил Юрий Швыткин.

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов заметил, что Белоруссия производит много оружия. В стране большое количество военных предприятий — наследие Советского Союза. Кроме того, появляются новые производственные мощности.

«Белоруссия — государство, у нее есть армия, которую необходимо вооружать. В этом смысле есть необходимость иметь и ракетное вооружение. Да, сегодня у нас с Минском не самые лучшие отношения, по многим вопросам есть серьезные разногласия. Разработка ракетного вооружения — это суверенное право Белоруссии», — пояснил Олег Морозов.

Напомним, по мнению Лукашенко, РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.