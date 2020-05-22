Кошка стала приемной мамой для найденного на улице опоссума

Москва, 22 мая. В Сети появились фотографии кошки, которая «усыновила» необычного «котенка». Животное выкормило детеныша опоссума.

Пользователь Facebook Стефани Мейерс рассказала об умилительной истории, как кошка, имеющая маленьких котят, приняла за своего одного необычного детеныша. По словам женщины, кошка родила котят, но вскоре после этого хозяева животного нашли на улице детеныша опоссума. Они положили «найденыша» в коробку с котятами.

«Мама-кошка приняла его за одного из своих котят. Но она не понимает, почему этот маленький и смешной котенок постоянно виснет на ней», — объяснила Мейерс.

Выяснилось, что детеныши опоссумов рождаются недоношенными. После появления на свет в течение 50–60 дней они находятся в сумке на животе матери. Перед тем, как начать жить самостоятельно, около двух месяцев опоссум висит у матери на шее.

Ранее молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Видео нападения хищника появилось в Сети.

В субботу, 16 мая, в Twitter офицер индийской лесной службы Рамеш Пандей выложил видео. На кадрах леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты. В ролике, появившемся чуть позже на сайте NDTV, видно, что леопард подходит к дикобразу, последний быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. При этом леопард наклоняется и пытается ударить добычу лапой, но промахивается. Потерпев неудачу, он убегает прочь.

Специалисты объяснили, что в большинстве случаев большие кошки побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае молодому хищнику просто не повезло.