Пьяный посетитель зоопарка в Варшаве попытался утопить медведицу

Варшава, 22 мая. Нетрезвый посетить зоопарка в Варшаве залез в вольер к медведице и попытался утопить животное на глазах у других людей. Инцидент попал на видео, которое затем быстро распространилось по Сети.

Пьяный 23-летний молодой человек поначалу на суше дразнил медведицу, но после того, как та не выдержала и побежала на него, прыгнул в искусственный водоем. Разозленное животное поспешило в пруд за обидчиком. Тогда нетрезвый нарушитель стал топить хищника.

«Службы были готовы отстреливать животное», — рассказал директор зоопарка.

Однако усилия молодого человека не увенчались успехом. 37-летняя медведица оказалась сильнее и проворнее. Тогда посетитель зоопарка поспешил обезопасить себя от нападения и забрался на сооруженную в вольере скалу. Оттуда молодого человека и спасли подоспевшие правоохранители, которые отвезли его в больницу.

Ранее стало известно, что слониха Мара из зоопарка Буэнос-Айреса спустя 25 лет ушла на пенсию. Животное, родившееся в Индии и выступавшее на цирковых аренах Германии и Аргентины, отправили в бразильский заповедник. Перед отъездом проститься со всеобщей любимицей пришли многие жители Буэнос-Айреса, которые часто навещали слониху в зоопарке.