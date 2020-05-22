Успешное руководство Башара Асада привело к восстановлению промышленности Сирии

По предварительным оценкам урожай пшеницы в Сирии составит около 48 487 тонн с 16 688 гектаров. Дамаск завершил все необходимые приготовления для начала сбора урожая пшеницы и ячменя. Насколько успешно Башар Асад наладил промышленность и сельское хозяйство после войны, рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Юрий Самонкин.

Сбор урожая пшеницы и ячменя

Департамент сельского хозяйства провинции Дамаск завершил все необходимые приготовления для начала сбора урожая пшеницы и ячменя.

Директор департамента Арфан Зияда сообщил, что к приему урожая пшеницы были подготовлены четыре центра. По предварительным оценкам, урожай пшеницы составит около 48 487 тонн с 16 688 гектаров. Кроме того, разработан план действий в чрезвычайных ситуациях для защиты посевов от пожаров.

Сирийский правительственный зерновой фонд продолжает получать урожай пшеницы и ячменя от фермеров провинции Даръа после восстановления безопасности и стабильности в регионе. Как правило, это делается через два центра в городах Азра и Эс-Санамейн.

Прием нового урожая

Ранее сообщалось, что в филиал главного управления торговли и переработки зерна провинции Хасака поступило 4720 тонн пшеницы урожая прошлого года.

Глава филиала Обейда Аль-Али рассказал корреспонденту агентства САНА, что прием урожая пшеницы 2019/20 года продолжится до начала следующего месяца, затем начнется прием нового урожая. Процесс приема зерна идет хорошо в условиях принятия необходимых мер по облегчению маркетингового процесса для крестьян.

Промышленность под руководством Асада

Экспертное мнение по поводу того, насколько успешно в Сирии развивается промышленность под руководством Башара Асада, Федеральному агентству новостей (ФАН) дал политолог Юрий Самонкин. Политолог считает, что международная коалиция во главе с США своими ударами по САР оказывала воздействия и ослабевала Сирию.

«За последние пять лет промышленность Сирии пострадала в связи с военными действиями. Связано это в первую очередь с западной коалицией, возглавляемой Штатами, куда входил и Израиль. Они не стреляли по террористам, не боролись с «Исламским государством»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), а направляли свои удары по объектам мирной инфраструктуры и промышленности, тем самым ослабляя экономически Сирию для того, чтобы сделать ее подконтрольной. Мы видели, что через курдов США пытались разграблять природные ресурсы и нефтяные вышки САР», — сообщил Юрий Самонкин.

Богатейшие залежи природных ресурсов

Эксперт считает, что в условиях военных действий, которые длились на протяжении 5-6 лет, кажется, что экономика Сирии действительно страдала, и ее искусственно загоняли в тупик для того, чтобы она не была конкурентоспособной в отношении других стран.

«Западу и США не выгодно, чтобы страны Ближнего Востока составляли хоть какую конкуренцию, учитывая то, что на их территориях находятся самые богатейшие залежи природных ресурсов и в том числе нефти. У президента Сирии до сих пор народная поддержка, и он остается единственным легитимным источником власти на территории САР. Вопрос о восстановлении промышленности будет решен в ближайшее время», — считает политолог.

Асад успешно восстанавливает экономику

Напомним, что на данный момент Башар Асад успешно восстанавливает экономику Сирии и промышленность благодаря поддержке Российской Федерации и своего народа.

«Президент Сирии останется и дальше во главе данного государства. Сейчас ему удается сдерживать коронавирус, и я думаю, в дальнейшем дальше пойдет политическое, туристическое и экономическое развитие страны. Так как промышленность в приоритете, ее будут восстанавливать в первую очередь», — заявил эксперт.

Турция подрывает экономику САР

Несмотря на то, что в провинции Хасака десятки гектаров посевов пшеницы и ячменя сожжены боевиками протурецких группировок в ходе междоусобных разборок, фермерам удалось спасти часть посевов. У наемников режима Эрдогана вошло в практику выпускать зажигательные снаряды в направлении полей пшеницы и ячменя с целью уничтожения урожаев, отмечает эксперт.

«Турецкие группировки делают набеги и вылазки на территории Сирии и делают провокационные и иные террористические диверсии для того, чтобы подрывать экономику Сирии. Сельское хозяйство очень важно сохранить и восстановить. Группировки, наоборот, мешают развитию. Любая провокация может привести к серьезному конфликту».

Эксперт уверен, что боевики и покровительствующие их страны – в частности, США и Турция – должны быть осуждены международным сообществом и привлечены к ответственности.

«В данный момент террористы бьют именно по этому сектору экономики, и бьют они умышленно и преднамеренно, дабы угодить своим покровителям с Запада. Их нужно привлечь к ответственности и обеспечить дополнительную безопасность именно тех территорий, где идет восстановление сельского и промышленного потенциала», — заключил Юрий Самонкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.