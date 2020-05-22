В Минкомсвязи назвали число поданных заявлений на получение выплаты на детей

Москва, 22 мая. Более 14 млн детей указано в заявлениях на получение единоразовой выплаты на детей до 16 лет. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

«Для получения услуги по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет уже подано заявлений на 14 миллионов несовершеннолетних граждан. Эти дети указаны в 9,6 млн заявлений», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что это данные на сегодняшний день, 22 мая.

Отметим, 19 мая президент Владимир Путин заявил, что для получения выплат на детей было подано более 11 миллионов заявлений.

Напомним, с 1 июня в России семьи с детьми от трех до 16 лет начнут получать выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. РФ приняла ряд превентивных мер для предотвращения распространения инфекции: были закрыты развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, бары и рестораны. Правительство страны активно поддерживает россиян, малый и средний бизнес на фоне ограничительных мер, которые могли привести к финансовым трудностям. В частности, введены кредитные каникулы и налоговые льготы. Семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.