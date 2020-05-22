Установлены детали массового убийства военнослужащих Нацгвадии Украины под Житомером

Киев, 22 мая. Среди убитых охотником в Житомирской области оказались бойцы батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого. Об этом пишет украинский портал Dетектив-Info.

Напомним, ранее стало известно о задержании мужчины, который подозревается в расстреле семи человек из охотничьего ружья. СМИ установили некоторые детали массового убийства.

«По информации источников Dетектив-Info, среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого», — говорится в публикации.

Сообщается, что в числе жертв также оказались киевский волонтер и сотрудник Киевского национального авиационного университета.

В подразделении Нацгвардии рассказали, что два дня назад военнослужащие действительно поехали на рыбалку, об этом знали и сослуживцы, и друзья. Они должны были вернуться в пятницу, 22 мая.

Подозреваемый уже дал первые показания, сообщает портал «Страна». По словам источника в житомирской полиции, все участники инцидента были давно знакомы между собой. Охотник арендовал озеро, на которое военнослужащие приезжали отдыхать. Причина конфликта, побудившая мужчину взять ружье в руки, пока неизвестна.

«Сначала он убил тех, кто был за столом, затем пошел к домикам, где спали бойцы. Расстреливал через окно», — рассказал источник.

Из одного дома смог убежать один человек, пока мужчина добивал остальных.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.