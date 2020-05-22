Глюкоза без бюстгальтера показала идеальную фигуру

Москва, 22 мая. Российская поп-певица Глюкoза порадовала поклонников идеальной фигурой, которую ей удается поддерживать на самоизоляции.

Певица опубликовала на своей странице Instagram снимок, на котором она запечатлена в белом топе. При этом через топ можно было заметить полное отсутствие нижнего белья.

Артистка хотела продемонстрировать своим подписчикам идеальную фигуру, которую ей удается сохранять на самоизоляции, однако внимание фанатов было приковано к отсутствию белья, а не к красивой фигуре.

«Вы очень красивая женщина. И с каждым годом все лучше и лучше», — пишет 2019annamaria.

«Очень красивая», — отмечает angelina3li.

«Вы всегда так классно выглядите! Мы вас слушаем вместе с мужем», — пишет shunsrovalen.

«Ангел наш», — отмечает ma.rishka1985.

«Прекрасная фигура», — пишет ladyeva1981.

Стоит отметить, что Глюкоза регулярно радует своих фанатов горячими снимками. Ранее певица опубликовала в своем Instagram откровенное фото, продемонстрировав фанатам восхитительную фигуру.

В кадре артистка предстала в абсолютно обнаженном виде. Сквозь прозрачный плащ можно увидеть ее отличные внешние данные. Певица предусмотрительно стоит боком к зрителю, чтобы не показать ничего лишнего, прикрывая при этом грудь руками.