Выход США из Договора по открытому небу обрек Европу на роль пушечного мяса

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора по открытому небу (ДОН). По словам хозяина Белого дома, это произошло якобы из-за нарушения Россией положений договора.

На самом деле, слова Трампа — не более чем оправдание в попытке подыскать удобный повод для разрыва мешающего соглашения. Ведь ДОН является исключительно инспекционным, и что-либо нарушить в нем очень трудно.

Решение американского президента негативно оценили в самих США. Так, бывший директор ЦРУ Майкл Хайден назвал «безумием» выход своей страны из договора. А председатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Элси Гастингс не только назвал это решение опрометчивым, но и призвал администрацию Белого дома пересмотреть его.

Почему же все-таки Вашингтон решился выйти из Договора по открытому небу? Чего ждать дальше от американского слона, вовсю бушующего в библиотеке, где хранятся критичные для глобальной безопасности соглашения? И как на это безрассудство ответит Россия?

Об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Что такое ДОН

Впервые идея встречных инспекций над территориями Штатов и Советского Союза была высказана президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году, на встрече с советским лидером Никитой Хрущевым в Женеве. Тогда это предложение не было принято: Кремль опасался, что в результате подобных инспекций американцы смогут раскрыть реальный ракетно-ядерный потенциал СССР, который тогда был еще очень далек от паритета с американским.

К идее встречных инспекционных полетов две сверхдержавы вернулись спустя долгих тридцать лет: лишь в 1989 году президент Джордж Буш-старший предложил снова рассмотреть такую схему инспекций военных объектов двух стран.

Договор по открытому небу, как он был впоследствии назван, оказался «трудным ребенком». После предложения Буша дипломатам и политикам двух стран пришлось потратить более трех лет на согласование и еще десять лет — на ратификацию договора, вступившего в силу только в январе 2002 года.

В настоящее время его подписали и ратифицировали 33 страны, Киргизия подписала, но еще не ратифицировала, а Грузия в апреле 2012 года заявила об одностороннем прекращении своих обязательств перед Россией в рамках ДОН.

В соответствии с договором было совершено более 1500 полетов, направленных на повышение прозрачности военной деятельности потенциальных противников и содействие контролю над их вооружениями. Фактически договор стал мощнейшим стимулом к соблюдению многих иных соглашений по контролю и ограничению вооружений, так как предоставлял легальный инспекционный инструмент, часто гораздо более точный, чем классические инструменты разведки.

Договор за два десятка лет своего существования пережил несколько кризисов, самыми масштабными из которых оказались ухудшение взаимоотношений России с США в 2014 году и с Турцией — в 2016 году. Тем не менее, участники ДОН до сих пор находили возможности сохранить взаимное доверие в рамках договора — и после пауз отмененные полеты продолжались.

Однако уже в октябре 2019 года стало ясно: Америка готовит окончательный подрыв ДОН. В Сенат был внесен законопроект, обвинявший Россию в «злоупотреблении Договором для сбора данных о критической инфраструктуре США». Кроме того, сенаторы обвинили нашу страну в ограничении полетов инспекционных самолетов Штатов над своей территорией.

Впрочем, как и заявления 2014 года, касавшиеся якобы несогласованного с Вашингтоном российского оборудования на новых самолетах-инспекторах Ту-214ОН, эти обвинения так и не были предоставлены Москве через стандартные механизмы, прописанные в самом договоре, а сразу были переведены в плоскость американских законов.

К концу 2019 года выход США из Договора по открытому небу был практически предрешен. Правда, далеко не все прошло гладко. Демарш Вашингтона негативно оценивается не только в России, но и в Европе, и даже в самих США.

США против глобальной безопасности

В конце апреля ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и по вооруженным силам в Палате представителей и в Сенате написали Дональду Трампу открытое письмо, обвинив президента в «пробивании» выхода из договора вопреки всем договоренностям и здравому смыслу. Они обоснованно заявили, что это подорвет американские альянсы с европейскими союзниками, которые полагаются на договор, считая его действенным способом контроля над российской военной активностью.

В начале мая к политикам-демократам присоединились 16 бывших высокопоставленных европейских военных и других представителей оборонных ведомств. Они подписали заявление в поддержку ДОН, заявив, что выход Штатов из него нанесет удар по глобальной безопасности и еще больше подорвет международные соглашения по контролю над вооружениями.

Попутно выяснилось, что Америка в закрытых дипломатических консультациях призвала своих европейских союзников оставаться в ДОН и выполнять обязательства по договору перед русскими — взамен сохранив инспекции над военными объектами России. Подразумевалось, хотя и не проговаривалось прямо, что таким образом США смогут и дальше пытаться получать результаты инспекций над нашей страной.

При этом для широкого употребления Вашингтон вбросил тезис о том, что аэрофотосъемка-де устарела и что гораздо более точные данные он может постоянно получать со спутников.

Ясно и то, что Россия не станет наблюдать сложа руки за этим мельтешением. Скорее всего, наша страна в той или иной степени ограничит инспекционные полеты стран-членов НАТО над своей территорией. И непременно потребует отразить изменившуюся реальность в уточнениях и дополнениях к ДОН, которые будут вноситься в договор уже без участия США.

Отметим, что вопиющее разрушение стратегического баланса между США и РФ со стороны Вашингтона возникло не на пустом месте, а в рамках взятого им еще в начале 2000-х годов курса на постепенное размывание всего здания глобальной безопасности. Начав с выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Штаты вышли затем из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уже не скрывают своего желания покинуть Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Причем все эти шаги американцев направлены не только против России. Второй, пока неафишируемой их целью является подготовка лучших исходных позиций, как военных, так и дипломатических, в будущей войне с Китаем, неизбежность которой медленно, но неуклонно повышается.

Вашингтон хочет подойти к противостоянию с Пекином в максимально комфортном положении, имея перед собой практически чистый «дипломатический лист», на котором можно записать любой список требований к КНР. И при этом не имея над собой никаких ограничительных документов, определяющих собственные обязательства Штатов в сфере контроля над вооружениями.

Как действовать России

Сегодня США мало что теряют с выходом из ДОН. Имеющаяся в их распоряжении орбитальная спутниковая группировка способна обеспечить пусть и не лучший, но сравнимый с самолетами-инспекторами уровень контроля за российскими военными объектами, причем на постоянной, а не периодической основе.

Главными же пострадавшими станут европейские союзники США, для которых ДОН был реальной возможностью трезво оценивать военные возможности России. Теперь Старый Свет будет в гораздо большей степени зависим от Америки в вопросе получения разведданных и, что греха таить, — куда более уязвимым перед любой американской дезинформацией о ВС РФ.

По сути Штаты намертво привязывают своих союзников по НАТО к своему «военному сапогу», готовя им роль дешевого и доступного «пушечного мяса» в гипотетическом силовом противостоянии с Россией.

Поэтому, как представляется, наша страна постарается тем или иным образом сохранить механизм двусторонних инспекций по ДОН, чтобы избежать кризиса доверия с другими его участниками. Ведь план глобального недоверия и такой же глобальной войны США против Китая — это билет в один конец. На конечной остановке этого маршрута вряд ли можно будет говорить о победителях и побежденных: проиграют все.