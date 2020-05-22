Вакцину от COVID-19 испытали в России. События дня. ФАН-ТВ

Испытания вакцины от коронавируса В 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели — 7144, сообщили в оперативном штабе. Общее число инфицированных по стране достигло 326 448. Проведено более 8,1 млн тестов. Тем временем эксперты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от новой коронавирусной инфекции, и опыт оказался успешным. По их данным, иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Как только появятся данные тестов на приматах, НИЦЭМ отправит в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований, после чего начнутся официальные испытания на добровольцах.

Китай откажется от задачи по росту ВВП Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что правительство не будет устанавливать цель экономического роста в этом году. Виной всему «неопределенность», возникшая из-за вспышки коронавируса. Об этом он заявил, выступая на Всекитайском собрании народных представителей Китая в Пекине. Напомним, правительство страны с 1990 года ставит перед собой ежегодные цели роста ВВП. В первом квартале 2020 года китайский ВВП упал на 6,8% в годовом выражении. Это первое подобное сокращение с тех пор, как Китай начал публиковать квартальные данные в 1992 году. К тому же безработица в стране достигла рекордных 6,2% в феврале этого года, а к апрелю опустилась до 6%. Ли подчеркнул, что обеспечение людей рабочими местами останется приоритетом для правительства.

Циклон «Амфан» бушует в Индии Упавшие деревья, затопленные улицы, поврежденные линии электропередач, разрушенные дома и погибшие. Таковы последствия циклон «Амфан», который в минувший четверг обрушился на восточную часть Индии. Порывы ветра достигали скорости 185 километров в час. По словам местных властей, более тысячи вышек сотовой связи по всему штату полностью разрушены. Согласно некоторым данным, «Амфан» стал самым разрушительным ураганом за последние сто лет и унес жизни как минимум 84 человек.