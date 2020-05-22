Эксперт Фитин: США используют базу «Ат-Танф» для снабжения террористов ИГ в Сирии

Подразделения «Лива Аль-Кудс» обнаружили крупный схрон с вооружением радикальных джихадистов, где находилось американское снаряжение. Как произведенные в США медикаменты оказываются у террористов, Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил эксперт Владимир Фитин.

Американское снаряжение у террористов

Бойцы «Лива Аль-Кудс» в ходе зачистки территории пустыни в центральной Сирии от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) обнаружили очередное укрытие радикальных джихадистов. В нем было найдено различное вооружение, амуниция и снаряжение. Рассказал об этом в своем Telegram-канале военный корреспондент Олег Блохин.

Примечательным же стало обнаружение кровоостанавливающих пакетов QuikClot, которые производят исключительно в США. Среди террористов «Исламского государства», действующих в Сирии уже долгие годы, подобное дорогостоящее и, можно даже сказать, эксклюзивное снаряжение ранее не замечалось.

Тут важно заметить, где именно находился тайник радикальных джихадистов. Согласно имеющимся данным, бойцы просирийской бригады «Аль-Кудс» вместе с российской авиацией проводили зачистку пустынной местности на юге Сирии. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало материал о том, как проходит подготовка подразделений «Лива Аль-Кудс» для антитеррористической деятельности.

Пустыня на юге Сирии примечательна не только деятельностью «спящих ячеек» радикальных джихадистов, но и присутствием военнослужащих США на их военной базе «Ат-Танф», а также проамериканских боевиков из группировок по типу «Джейш Магавир ат-Таура».

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, как американское снаряжение оказывается в руках радикальных джихадистов.

США – спонсор радикальных джихадистов

По словам собеседника ФАН, необходимо понимать, что оружия в Сирии и соседних странах достаточно, американское вооружение тут роли не играет. Но тем и примечательно, что США поставляют именно свое оружие подконтрольным группировкам. Правда, следить за тем, как оно используется, военнослужащие США не привыкли или не хотят, поэтому оружие расползается уже по разным бандформированиям, в том числе террористическим.

«Поддержка радикальных джихадистов, в том числе боевиков «Исламского государства», со стороны США — это уже общеизвестный факт. Медикаменты — это полбеды и, можно сказать, меньшее из зол. Ранее у террористов обнаруживалось и стрелковое вооружение с американскими маркировками. Обнаружение QuikClot — еще один штрих к общей картине, подтверждающей поддержку терроризма со стороны Вашингтона», — говорит эксперт.

Как отмечает Владимир Фитин, передача вооружения и различного оборудования террористам ИГ со стороны США идет самыми разными путями.

«У них развитая сеть поставок. Задействуют они и подконтрольные вооруженные группировки вроде «Магавир ат-Таура». Идет помощь и через американскую военную базу «Ат-Танф», расположенную на юге Сирии. Известно, что там не только проходят тренировки так называемой умеренной оппозиции, по факту являющейся группировками бандитов, но и идет ее оснащение американским снаряжением», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.