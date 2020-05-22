Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

Донецк, 22 мая. Военные Донецкой Народной Республики подавили огневые точки Вооруженных сил Украины, с которых силовики вели обстрел района Ясиноватой. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

В пятницу утром бойцы украинской армии обстреляли из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой. В результате атаки силовиков два домостроения, газопровод и линия электропередачи получили повреждения.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

Разведчики республики сообщили, что ВСУ потеряли трех военных, еще четверо ранены. Кроме того, уничтожены два миномета. ДНР призвала Киев прекратить обстрелы.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.