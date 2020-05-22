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Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

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Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

Донецк, 22 мая. Военные Донецкой Народной Республики подавили огневые точки Вооруженных сил Украины, с которых силовики вели обстрел района Ясиноватой. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

В пятницу утром бойцы украинской армии обстреляли из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой. В результате атаки силовиков два домостроения, газопровод и линия электропередачи получили повреждения.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

Разведчики республики сообщили, что ВСУ потеряли трех военных, еще четверо ранены. Кроме того, уничтожены два миномета. ДНР призвала Киев прекратить обстрелы.

Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.

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Источник: Донецкое агентство новостей
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