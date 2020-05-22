Студент с COVID-19 на Ямале несколько дней доставлял клиентам пиццу

Салехард, 22 мая. Студент колледжа с коронавирусом несколько дней доставлял пиццу клиентам в Салехарде, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Общежитие колледжа закрыли из-за нескольких случаев коронавируса. В здании находится более 80 человек. СМИ сообщили, что один из студентов после введения карантинных мер продолжает работать.

Проверка сотрудников прокуратуры подтвердила эту информацию. По данным ведомства, молодой человек разносил пиццу в начале мая, а 6 мая ему стало плохо.

Пациента с коронавирусом госпитализировали, ему оказывается помощь. Региональный Роспотребнадзор выявляет всех, с кем контактировал молодой человек.

Российские ученые изучают вопрос о последствиях коронавируса для организма человека. Не исключено, что это зависит от возраста пациента с COVID-19.

Инфекционисты предполагают, что у одних пациентов выработаются антитела, и организм забудет о перенесенной болезни. А другим пациентам придется еще какое-то время справляться с обострившимися на фоне коронавируса хроническими недугами.