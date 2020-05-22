Депутат Вострецов поддержал инициативу учредить медаль за борьбу с COVID-19

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов одобрил идею председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича учредить государственную награду за борьбу с коронавирусом. Об этом парламентарий заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Одним из почетных граждан Санкт-Петербурга недавно выбрали главу медицинского центра им. Алмазова Евгения Шляхто, который руководит оперативным штабом. Начальников поощрять — это замечательно, но всех почетными гражданами не сделать», — рассуждает собеседник ФАН.

Во время пандемии коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, особо важно отметить роль личности, уверен Сергей Вострецов.

«То, что предложил президент — доплаты медикам — это только материальная сторона. А у нас общество больше всего заряжено на справедливость. Справедливо, если бы оценка наших врачей была бы отмечена — медалями, наградами, почетными грамотами», — предлагает депутат.

Пандемия COVID-19 — общенациональный вызов, и российская медицина хорошо справляется с этой угрозой, убежден Сергей Вострецов.

«Наши медики — одни из лучших. У нас количество умерших в разы меньше. Как бы не хаяли медицину, ее удалось сохранить на должном уровне. Удалось сохранить и кадровый потенциал: наши медики сегодня творят чудеса, не боясь идут в красные зоны и спасают жизни. Такие люди должны быть отмечены государственными наградами», — заключил депутат.

Ранее председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил учредить федеральную государственную награду с рабочим названием «За заслуги в борьбе с пандемией».

«Мы видим, как десятки тысяч достойнейших людей сегодня раскрываются в повседневном героизме, в противостоянии пандемии коронавируса. И это действительно заслуживает награды», — уверен Малькевич.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов поручил учредить региональную награду по борьбе с коронавирусом.