Карачи, 22 мая. Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» разбился в Карачи. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Airbus A320 выполнял рейс Лахора — Карачи и потерпел крушение вблизи от международного аэропорта Джинна, расположенного в городе назначения на юге Пакистана. Самолет рухнул за минуту до посадки.

По информации источников, связь с бортом была прервана за минуту до его приземления. По предварительным подсчетам, в самолете находился 91 пассажир: 85 летели в эконом-классе и шесть — в бизнес-классе.

Спецслужбы прибыли на место крушения. В районе падения повреждены несколько жилых домов.