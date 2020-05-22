Карачи, 22 мая. Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» разбился в Карачи. Об этом сообщил телеканал Geo TV.
Airbus A320 выполнял рейс Лахора — Карачи и потерпел крушение вблизи от международного аэропорта Джинна, расположенного в городе назначения на юге Пакистана. Самолет рухнул за минуту до посадки.
По информации источников, связь с бортом была прервана за минуту до его приземления. По предварительным подсчетам, в самолете находился 91 пассажир: 85 летели в эконом-классе и шесть — в бизнес-классе.
Спецслужбы прибыли на место крушения. В районе падения повреждены несколько жилых домов.
Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM— Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020