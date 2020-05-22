В Госдуме объяснили, почему РФ нужно приостановить действие Договора по открытому небу

Москва, 22 мая. России необходимо руководствоваться национальными интересами и приостановить действие Договора по открытому небу (ДОН) после того, как США вышли из данного соглашения. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Владимир Гутенев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что в данных условиях Российской Федерации необходимо приостановить реализацию данного соглашения», — подчеркнул депутат.

Гутенев пояснил, что для России контрпродуктивно оставаться в ДОН, поскольку в сложившихся условиях российское небо остается открытым для стран НАТО, при этом Москва лишается возможности следить за приготовлениями на территории США.

«Если США сочтут для себя выгодным вновь вернуться в этот договор (а они, я так понимаю, сейчас пытаются уйти вообще, не приостановить, а уйти), то в этом случае не надо слепо следовать, а нужно будет взвесить все аргументы и принять решение исходя из сугубо национальных прагматических интересов, несмотря на то, какой это вызовет резонанс в тех или иных странах», — отметил парламентарий.

Гутенев назвал тревожным фактом выход США из различных международных соглашений, поскольку, по словам парламентария, подобные действия подрывают стабильность и доверие, формировавшиеся на протяжении десятилетий. Также депутат сообщил, что экспертный совет при комиссии по ОПК намерен проработать вопрос приостановки Россией действия ДОН после выхода США из договора.

«Я думаю, мы проведем экспертизу, направим в соответствующие подразделения МИД и Минобороны наше мнение о целесообразности приостановления реализации данного соглашения на данном этапе. По крайней мере, предварительная экспертная работа показывает, что нам нет смысла оставаться в данном соглашении, если его не реализуют США. Но я думаю, что необходимо еще раз обсудить с экспертами формы, сроки, и соответственно мотивировочную часть», — подытожил Гутенев.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Страны-участники данного соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля договоренностей по разоружению.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон принял решение выйти из ДОН, поскольку Россия якобы не придерживается условий соглашения. Комментируя решение Соединенных Штатов, замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия будет следовать всем правам и обязательствам в рамках договора, пока он остается в силе.