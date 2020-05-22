Радикалы сорвали выступление украинской певицы Поляковой ради вопроса, чей Крым

Киев, 22 мая. Украинская певица, телеведущая и актриса Ольга Полякова рассказала о произошедшем в Ровно инциденте, когда вооруженные люди прямо в концертном зале выпытывали у нее, «чей Крым». Об этом артистка рассказала в эфире своего шоу в Instagram.

По словам Поляковой, инцидент произошел еще в 2017 году. Выступление сорвали 200 радикалов в балаклавах, которые окружили дом культуры в Ровно и не выпускали оттуда людей.

«Они все были с оружием, это было очень страшно, но я села с ними говорить. Я спросила: «Чего вы хотите?». Они сказали: «Скажи, что Крым наш». Я сказала: «Понятное дело, что он наш», — заявила певица.

Полякова далеко не единственная украинка, которая заблуждается насчет статуса Крыма. Полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН.

Однако до сих пор Киев считает Крым своей, но якобы «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на политических и общественных деятелей, которые не поддерживают его позицию о статусе полуострова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заметил, что именно Украина своими действиями открыла путь к референдуму в Крыму, поэтому в утрате региона «украинцам некого винить, кроме себя». Согласился с мнением дипломата экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.