В Минобрнауки рассказали о создании образовательного пространства ЕАЭС

Москва, 22 мая. Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Минэкономразвития и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уделяют большое внимание евразийской интеграции в сфере образования и науки. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Министерство науки и высшего образования в пределах установленной сферы компетенции уделяет пристальное внимание развитию интеграционных процессов в области образования и науки на пространстве ЕАЭС», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что при взаимодействии с Минэкономразвития и ЕЭК разрабатывают проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Принятие упомянутого документа обеспечит прочную основу для системной работы по созданию общего образовательного пространства на территории Союза», — выразили убеждение в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее, 19 мая, прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором был рассмотрен и в целом одобрен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Принято решение доработать и дополнительно согласовать документ к следующему заседанию Совета, которое пройдет осенью 2020 года.

Еще до его рассмотрения документ оказался в распоряжении редакции Федерального агентства новостей. Стратегические направления предусматривают развитие интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС по 20 направлениям, среди которых – образование и наука.