Киев, 22 мая. Украина перенесла на 2025 год завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена». Об этом рассказали в Государственной пограничной службе страны.

На запрос украинской общественной организации StateWatch в ведомстве ответили, что Киев перенес реализацию проекта на четыре года. Его должны будут завершить до 2025 года. Изменение сроков пограничники объяснили «сокращением финансирования, а также ростом цены строительных материалов, работ и услуг».

Госпогранслужба Украины потратила около 1,3 млрд гривен (48,6 млн долларов) на проект бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка по строительству стены на границе с Россией.

Напомним, что строительство стены Яценюк инициировал еще в 2014 году. По словам киевских чиновников, фортификационное укрепление должно было защитить украинские рубежи и предотвратить несанкционированное пересечение границы. Однако, как сообщали украинские СМИ, на деле «Стена» с самого начала была большим коррупционным проектом по осваиванию бюджетных средств.

Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году, однако работы сильно затянулись. В феврале 2019 года официальный представитель ведомства Олег Слободян признался, что степень готовности стены составляет всего 30%. Срок реализации проекта был сдвинут на 2021 год. Причиной этого, как утверждает представитель Госпогранслужбы, стал недостаток финансирования.