На Украине согласились с заявлением Небензи о воссоединении Крыма с Россией

Киев, 22 мая. Референдум 2014 года стал реакцией Крыма на госпереворот в Киеве. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о причинах, которые привели к воссоединению полуострова с Россией.

Ранее Небензя заявил, что именно Украина своими действиями открыла путь к референдуму в Крыму, поэтому в утрате региона «украинцам некого винить, кроме себя».

Олейник согласился с мнением дипломата. Он отметил, что если бы в стране не случилось госпереворота и была избранная власть, референдум бы не состоялся.

«Это как в украинском, так и в российском законодательстве: вся страна должна голосовать, принимая такое решение. Но когда происходит государственный переворот в стране, то Крым говорит: «Мы так не договаривались, мы говорили, что смена власти — это выборы». Перед этим были выборы, до этого был Ющенко, но это были выборы. Но когда власть берется не конституционно, а путем государственного переворота, то имеется право на самоопределение: что нам делать, как нам быть», — пояснил бывший депутат Рады изданию iReactor.

В связи с этим Олейник считает справедливым интересоваться у украинской власти о ее законности каждый раз, когда она заявляет, что референдум прошел с нарушениями. Он подчеркнул, что предъявлять такие претензии имеет право только законная власть.

Желание крымчан воссоединиться с РФ Олейник считает законным, рациональным и правильным. По его словам, в международном праве есть один из основных принципов о самоопределении нации, и жители полуострова им воспользовались.

«Та часть Украины, которая не согласилась с изменениями власти, говорит, что референдум ничуть не хуже революции в стране. И раз одни имеют право на революцию, то и крымчане имеют право на референдум. Так что Крым решил уйти после государственного переворота. Когда Крым увидел, что еще не было конфликтов с Россией, а [на Украине] еще до событий февраля было «кто не скачет, тот москаль», крымчане поняли, что Киев их будет уничтожать. И Крым абсолютно законно принял решение в этой ситуации, используя право на самооборону», — резюмировал Олейник.

Напомним, что в 2014 году Крым официально стал российским регионом по итогам референдума: за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Республики Крым и Севастополя соответственно.