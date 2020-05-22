МИД исключил снижение активности террористов в Африке на фоне пандемии COVID-19

Москва, 22 мая. Пандемия коронавируса и социально-экономические изменения, связанные с ней, не снижают вероятность активности террористических группировок и совершения терактов и атак. Такое мнение выразил Олег Сыромолотов, заместитель главы МИД России Сергея Лаврова.

«Мы традиционно рассматриваем любое ухудшение социально-экономической ситуации как один из серьезных факторов угрозы радикализации населения, которая может вести к террористическим проявлениям. Однако этот фактор далеко не единственный», — пояснил он в интервью «Интерфаксу».

По словам Сыромолотова, Россия, как и многие другие страны, реализует повышенные меры обеспечения безопасности населения.

«В ряде стран, в том числе и в нашей, приняты беспрецедентные меры по охране госграниц и общественного порядка, объективно затрудняющие возможность проведения терактов. Как вам известно, в России с начала года был выявлен и обезврежен целый ряд подпольных террористических ячеек», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, Москва с высокой эффективностью проработала вопрос контроля за границами. Тем не менее не стоит забывать, что террористы пытаются использовать все современные средства для нанесения новых ударов.

«Усилен контроль на границах, а многие виды транспортного сообщения, включая воздушный, просто-напросто не функционируют. Но это не значит, что нам можно расслабиться и не опасаться теругроз. Террористы — это преступники, которые стараются самыми изощренными методами обходить любые ограничения. Фиксируется их активизация в Интернете, который они незаконно используют для распространения экстремистской идеологии и организации вербовки онлайн», — добавил Сыромолотов.

В завершение замминистра подчеркнул, что опасность новых террористических актов не снижается как в странах Европы, так и в зонах боевых конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане, где фиксируется высокая активность радикальных исламистов.