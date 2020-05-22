Джабаров пообещал, что проект Киева «Стена» на границе России и Украины будет разрушен

Сооружения, возводимые по инициативе киевских властей в рамках проекта «Стена» на российско-украинской границе, рано или поздно будут разрушены, потому что никому не будут нужны. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился сенатор Владимир Джабаров.

В Киеве заявили о переносе сроков завершения строительства фортификационных укреплений и охранных систем на границе России и Украины на 2025 год. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на Государственную пограничную службу страны. В ведомстве подчеркнули, что изменение сроков вызвано урезанием бюджета проекта, а также ростом стоимости строительных материалов и работ.

В погранслужбе Украины отметили, что в 2015-2019 годах на границе с Россией было обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог, что составляет 86% и 93% от запланированного соответственно. Бюджет проекта планировался в пределах 4,1 млрд гривен. Текущие расходы составляют 1,7 млрд гривен.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что с самого начала этого проекта Украина занималась «ерундой».

«Где вы в мире видели границы в виде стен? Даже между Мексикой и США, несмотря на все угрозы [Дональда] Трампа, этого не было сделано до конца. Это просто трата денег. И рано или поздно «Стена» будет разрушена, потому что никому не будет нужна, — заявил Джабаров в беседе с ФАН. — Будущее не за изоляцией России и Украины, а наоборот — за восстановлением нормальных отношений между двумя странами. Поэтому я думаю, что это выбрасывание денег на ветер и абсолютная глупость [Арсения] Яценюка. О нем уже скоро никто вспоминать не будет».

Член Совфеда не исключает, что главной целью строительства «Стены» было желание украинских чиновников украсть деньги из бюджета.

«Нынешняя власть либо это пресечет, либо сама поучаствует. Это дело темное, и рано или поздно все будет выявлено. Поэтому будущего эта «Стена» не имеет никакого», — добавил он.

Политолог Александр Дудчак подчеркнул, что абсурдность этой идеи изначально была очевидна всем и даже тем, кто за нее агитировал на Украине.

«Они пытались создать образ Великой Китайской стены, которая защитит от какого-то врага, но это выглядело смешно. На сетке рабице, которую там поставили, Яценюк заработал свой миллиард. Однако просто так отказаться от этой идеи и сказать, что это была чушь и источник личного обогащения чиновников, на Украине не могут. Тогда нужно было бы проводить расследование и сажать за коррупцию и грабеж государственных средств тех людей, которые приняли участие в госперевороте на Украине в 2014 году. Однако они священные коровы, которых никто трогать не будет в ближайшее время», — объяснил Дудчак.

Напомним, проект «Стена» был представлен в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент занимал пост премьер-министра Украины. В пояснении к проекту значилось, что будет возведена линия фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью две тысячи километров. Власти Украины объясняли, что фортификационное укрепление должно защитить украинские рубежи и предотвратить несанкционированное пересечение границы.

Однако на самом деле проект «Стена» с самого начала был большим коррупционным проектом по осваиванию бюджетных средств. В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен при его реализации.