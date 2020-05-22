На Украине заявили о «финальной стадии колонизации» страны Западом

В очереди на продажу Западу — остатки крупнейшей стратегической промышленности Украины, ее энергетический комплекс, перерабатывающая промышленность и сама украинская земля. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Украина и МВФ договорились

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) все же достигли договоренности о резервном кредите на 18 месяцев. Киев получит доступ к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ), что эквивалентно 5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении фонда.

«Новый SBA (резервный кредит. — Прим. ФАН) с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19», — отметила глава команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.

Она подчеркнула, что руководство МВФ рассмотрит соглашение в ближайшие недели.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.

Колонизация Украины

После утверждения МВФ нового кредитного транша для Украины Евгений Голышкин сделал вывод, что Запад перешел к финальной стадии операции по лишению субъектности Украины. Речь идет о фактической ее колонизации.

«Кощунственным выглядит нескрываемая радость команды Владимира Зеленского от данного процесса с формулировкой, что «данная кредитная программа поможет вернуться Украине к экономическому росту, ведь мы выполнили все требования МВФ в части открытия рынка земли и создания более действенной системы контроля украинских банков». Значительная часть кредита будет по старой традиции «распилена», часть — будет отдана на старые долги, и лишь какую-то малую часть пустят на «косметические реформы» для успокоения находящихся в тяжелейшем положении украинских граждан», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог насторожился, что украинское общество довольно слабо реагирует на кулуарные договоренности новой властной команды. Никто украинцам так и не показал прописанные пункты договора по возвращению нового транша.

«Если отбросить иллюзии сторонников майданного режима (а данная команда уже на деле показала за год, что именно такой она и является), то речь идет о распродаже Украины крупным оптом без всякого метафорического смысла. В очереди на продажу стоят остатки крупнейшей стратегической промышленности Украины, ее энергетический комплекс, перерабатывающая промышленность, но главное — сама украинская земля. Никакой популизм не сможет прикрыть данный преступный факт. Без всякого сомнения, второй год президентства Зеленского заставит задуматься оставшихся граждан, каких же проходимцев они выбрали», — заключил Евгений Голышкин.

Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которые принадлежат государству.