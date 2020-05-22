Госдума приняла закон об удвоении детских пособий

Москва, 22 мая. Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении проект закона об увеличении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте нижней палаты парламента России.

Согласно этой поправке, минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза — с 3,3 тысячи рублей до 6,7 тысячи рублей.

Кроме того, с шести тысяч до 13,5 тысячи рублей повышается размер максимального пособия для тех, кто остался без работы на время декретного отпуска.

«Соответствующая поправка входит в большой пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции, который ГД 22 мая приняла в третьем, окончательном чтении», — говорится в сообщении.

Отметим, что с инициативой увеличить пособие по уходу за детьми выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с распространением коронавиусной инфекции. Российский лидер напомнил, что такие выплаты получают неработающие россияне, в том числе и студенты. И выразил надежду, что увеличение пособия поможет молодым родителям.

Ранее Минкомсвязи РФ на Едином портале госуслуг запустило новый сервис для оформления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. За первые часы его работы было подано более 70 тысяч заявлений.