Госдума одобрила закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

Москва, 22 мая. Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях закон о неотложных мерах поддержки российской экономики во время пандемии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

22 мая Госдума приняла целый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса.

«[Меры] коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, туристов и многих других», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В частности, закон разрешает малым и средним предприятиям пострадавших отраслей экономики до 1 октября 2020 года расторгнуть договор аренды без возмещения убытков. Кроме того, снизится налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям и НКО в борьбе с коронавирусом.

В пакет мер поддержки входит право малого и среднего бизнеса получить отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Что касается туристической отрасли, то правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператоров в фонд персональной ответственности, а также приостанавливать обязательства турфирм по возврату денег клиентам.

Также Госдума приняла закон об удвоении пособий по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия увеличивается с 3,3 тысячи рублей до 6,7 тысячи рублей.