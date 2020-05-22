Проживающие в Замбии китайцы назвали местного жителя «иностранцем» и выгнали из ресторана

Лусака, 22 мая. Китайский ресторан в столице Замбии был закрыт местными властями после того, как сотрудники заведения отказались обслуживать местного жителя, назвав его иностранцем.

Изначально инцидент был записан на видео, которое было опубликовано в Интернете. Затем о случившемся узнала общественность, в том числе мэр Лусаки Майлз Сампа, который впоследствии приказал закрыть ресторан на неопределенное время.

Официальная причина, по словам мэра, заключалась в том, что руководство ресторана нарушило закон о продовольствии и здравоохранении. Среди правонарушений зафиксированы продажа товаров, маркированных на китайском языке, а не на английском, как это предписано законом, торговля без лицензии, а также истечение срока действия сертификата пожарной безопасности.

В своем обращении мэр города прямо не упоминал сам инцидент, но сказал, что сейчас власти проводят проверку всех заведений общественного питания, в особенности китайские рестораны, так как эти рестораторы ведут бизнес без надлежащей документации и ведут себя невежливо по отношению к своим клиентам.

«Апартеид закончился давным-давно в Лусаке — после того, как Замбия получила независимость в 1964 году», — добавил мэр.

Инцидент был предан огласке и на телевидении. Местный телеканал MUVITV сообщил, что ресторан разрешал вход только китайским гражданам и отказывал чернокожим людям якобы из-за страха перед COVID-19.

Ранее африканцы, проживающие в китайском городе Гуанчжоу, подвергались дискриминации со стороны местного населения. Полагая, что гости с Черного континента являются переносчиками коронавирусной инфекции, китайцы выселяли представителей чернокожего населения из арендованных квартир и отказывали им в обслуживании в магазинах и местах общественного питания.