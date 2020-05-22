Миронов заявил о расширении поддержки бизнеса в Ярославской области

Ярославль, 22 мая. Власти Ярославской области должны расширить меры поддержки бизнеса в дополнение к федеральному пакету мер, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

По словам Миронова, второй законопроект о региональных мерах поддержи бизнеса будет рассмотрен 26 мая. Бизнес получает субсидии на выплату зарплаты сотрудникам, предпринимателям выдают займы до 1 млн рублей на оплату аренды под 2-4%.

Банки также идут навстречу компаниям, которые столкнулись с трудностями в период эпидемии коронавируса, и проводят реструктуризацию ранее взятых кредитов.

Как пишет издание Infox.ru, директор Школы скорочтения Оксана Пахомова уже воспользовалась поддержкой правительства. Ей помогли отложить платежи по кредиту на полгода.

Пахомова призналась, что для небольшого бизнеса это реальная помощь. Она надеется, что ее школа сможет пережить кризис.

По последним данным, в Ярославской области банки реструктуризировали кредит 765 компаниям.