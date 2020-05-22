Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, как правительство Мьянмы развернуло дискриминационную политику по отношению к мусульманскому меньшинству.

Рохинджа — это этническое мусульманское меньшинство, исповедующее суфизм. До событий августа 2017 года более 80% из миллиона мусульман рохинджа в Мьянме проживали в штате Ракхайн, который является наименее развитым штатом Мьянмы с уровнем бедности в 78% по сравнению с 37,5% по стране. Рохинджа этнически, лингвистически и религиозно отличаются от доминирующего буддийского населения Мьянмы.

В августе 2017 года в штате Ракхайн вспыхнули столкновения между мусульманами рохинджа и вооружёнными силами и полицией Мьянмы, в результате чего было уничтожено более ста деревень, а 700 тысяч представителей рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы. Причиной развертывания столь агрессивной кампании стали нападения, произошедшие 9 октября 2016, когда боевики «Армии спасения рохинджа Аракана» атаковали посты пограничной полиции в штате Ракхайн, в результате чего погибло не менее 13 полицейских, а склады боеприпасов были разграблены.

В первый месяц «полицейских акций» (с 25 августа по 24 сентября 2017 года) правительственными войсками и полицией было убито более 6500 мусульман рохинджа. В сентябре 2018 года эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали отчет, в котором было установлено, что подобными действиями правительство Мьянмы стремится к геноциду мусульман рохинджа.

В дополнение к этому беспокойство вызывает политика Нейпьидо по расчистке брошенных деревень рохинджа, в которой многие видят подготовку к заселению штата Ракхайн буддистами. В отчете 2019 года эксперты приходят к выводу, что ситуация в Мьянме не улучшилась, а угроза геноцида сохраняется для 600 тысяч рохинджа, остающихся в Ракхайне.

В чем до событий августа 2017 года выражались притеснения рохинджа?

В стране для рохинджа существуют определенные ограничения на брак, планирование семьи, трудоустройство, получение образования, религиозный выбор и свободу передвижения. Например, в северных городах страны парам рохинджа разрешено иметь только двоих детей. Кроме того, существует практика получения разрешения на вступление в брак, что может потребовать фотографий невесты без хиджаба и жениха с чисто выбритым лицом, что противоречит мусульманским обычаям, а чтобы выехать за пределы своих поселков, рохинджа должны получить одобрение властей.

Более того, главным элементом дискриминационной политики в отношении рохинджа является отказ правительства предоставить данной этнической группе гражданство Мьянмы, в результате чего большинство рохинджа не имеют документов: в соответствии с законом о гражданстве 1982 года, рохинджа теряли право называться «коренным народом», а в 1983 г. была проведена перепись населения, в которой не было учтено мусульманское население Ракхайна.

Спустя 30 лет при поддержке ООН была проведена вторая перепись. Первоначально мусульманам было разрешено идентифицировать себя как рохинджа, но после того, как буддийские националисты выступили с угрозами бойкота переписи, правительство постановило, что переписи будут подлежать только бенгальцы.

Под таким же давлением националистов в 2015 году были отменены «белые карты», дававшие рохинджа право голосовать на конституционном референдуме 2008 года и всеобщих выборах 2010 года, из-за чего на выборах 2015 года, которые международные наблюдатели посчитали «прошедшими без нарушений», не было ни одного кандидата-мусульманина.

И куда после событий августа 2017 года бегут рохинджа?

Существуют три главных пункта назначения:

Бангладеш. По данным агентства ООН по делам беженцев, в стране находится более 900 тысяч беженцев-рохинджа, многие из которых живут в лагере в городе Кокс-Базар, считающийся самым большим в мире лагерем беженцев. Примерно 400 тысяч детей в лагере не имеют доступа к образованию, а более 60% доступной воды сильно загрязнено.

Индия. Данные о количестве беженцев рознятся – ООН информирует о 18 тысячах рохинджа, в то время как индийское правительство заявляет о 40 тысячах. Индийские власти не особо приветствуют нахождение рохинджа на своей территории, и с конца 2018 года отправили десятки беженцев обратно в Мьянму.

Малайзия. По состоянию на октябрь 2019 года в стране находилось около ста тысяч рохинджа, которые не имеют правового статуса и не могут работать.

Как на этот кризис реагирует мировое сообщество?

Интересной представляется реакция АСЕАН, членом которой является Мьянма. Из-за приверженности стран-участниц принципу невмешательства во внутренние дела друг друга, у организации отсутствует конкретно сформированная позиция относительно данного кризиса, что существенно затрудняет процесс урегулирования проблемы.

В ноябре 2019 года Гамбия от имени Организации исламского сотрудничества, в состав которой входят 57 стран, подала первый международный иск против Мьянмы в Международный Уголовный Суд, обвинив страну в осуществлении геноцида. В январе 2020 года суд единогласно постановил, что Мьянма должна принять чрезвычайные меры, чтобы защитить мусульман рохинджа и начать процесс возвращения беженцев. Однако на исполнение данного постановления уйдут годы. Если Бирма вообще собирается его исполнять.