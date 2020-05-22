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Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

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Эксперты:

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, как правительство Мьянмы развернуло дискриминационную политику по отношению к мусульманскому меньшинству.

Рохинджа — это этническое мусульманское меньшинство, исповедующее суфизм. До событий августа 2017 года более 80% из миллиона мусульман рохинджа в Мьянме проживали в штате Ракхайн, который является наименее развитым штатом Мьянмы с уровнем бедности в 78% по сравнению с 37,5% по стране. Рохинджа этнически, лингвистически и религиозно отличаются от доминирующего буддийского населения Мьянмы.

В августе 2017 года в штате Ракхайн вспыхнули столкновения между мусульманами рохинджа и вооружёнными силами и полицией Мьянмы, в результате чего было уничтожено более ста деревень, а 700 тысяч представителей рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы. Причиной развертывания столь агрессивной кампании стали нападения, произошедшие 9 октября 2016, когда боевики «Армии спасения рохинджа Аракана» атаковали посты пограничной полиции в штате Ракхайн, в результате чего погибло не менее 13 полицейских, а склады боеприпасов были разграблены.

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

В первый месяц «полицейских акций» (с 25 августа по 24 сентября 2017 года) правительственными войсками и полицией было убито более 6500 мусульман рохинджа. В сентябре 2018 года эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали отчет, в котором было установлено, что подобными действиями правительство Мьянмы стремится к геноциду мусульман рохинджа.

В дополнение к этому беспокойство вызывает политика Нейпьидо по расчистке брошенных деревень рохинджа, в которой многие видят подготовку к заселению штата Ракхайн буддистами. В отчете 2019 года эксперты приходят к выводу, что ситуация в Мьянме не улучшилась, а угроза геноцида сохраняется для 600 тысяч рохинджа, остающихся в Ракхайне.  

В чем до событий августа 2017 года выражались притеснения рохинджа?

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

В стране для рохинджа существуют определенные ограничения на брак, планирование семьи, трудоустройство, получение образования, религиозный выбор и свободу передвижения. Например, в северных городах страны парам рохинджа разрешено иметь только двоих детей. Кроме того, существует практика получения разрешения на вступление в брак, что может потребовать фотографий невесты без хиджаба и жениха с чисто выбритым лицом, что противоречит мусульманским обычаям, а чтобы выехать за пределы своих поселков, рохинджа должны получить одобрение властей.

Более того, главным элементом дискриминационной политики в отношении рохинджа является отказ правительства предоставить данной этнической группе гражданство Мьянмы, в результате чего большинство рохинджа не имеют документов: в соответствии с законом о гражданстве 1982 года, рохинджа теряли право называться «коренным народом», а в 1983 г. была проведена перепись населения, в которой не было учтено мусульманское население Ракхайна.

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

Спустя 30 лет при поддержке ООН была проведена вторая перепись. Первоначально мусульманам было разрешено идентифицировать себя как рохинджа, но после того, как буддийские националисты выступили с угрозами бойкота переписи, правительство постановило, что переписи будут подлежать только бенгальцы.

Под таким же давлением националистов в 2015 году были отменены «белые карты», дававшие рохинджа право голосовать на конституционном референдуме 2008 года и всеобщих выборах 2010 года, из-за чего на выборах 2015 года, которые международные наблюдатели посчитали «прошедшими без нарушений», не было ни одного кандидата-мусульманина.

И куда после событий августа 2017 года бегут рохинджа?

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

Существуют три главных пункта назначения:

БангладешПо данным агентства ООН по делам беженцев, в стране находится более 900 тысяч беженцев-рохинджа, многие из которых живут в лагере в городе Кокс-Базар, считающийся самым большим в мире лагерем беженцев. Примерно 400 тысяч детей в лагере не имеют доступа к образованию, а более 60% доступной воды сильно загрязнено.

Индия. Данные о количестве беженцев рознятся – ООН информирует о 18 тысячах рохинджа, в то время как индийское правительство заявляет о 40 тысячах. Индийские власти не особо приветствуют нахождение рохинджа на своей территории, и с конца 2018 года отправили десятки беженцев обратно в Мьянму.

Малайзия. По состоянию на октябрь 2019 года в стране находилось около ста тысяч рохинджа, которые не имеют правового статуса и не могут работать.

Как на этот кризис реагирует мировое сообщество?

Преследование рохинджа в Мьянме: что произошло за три года?

Интересной представляется реакция АСЕАН, членом которой является Мьянма. Из-за приверженности стран-участниц принципу невмешательства во внутренние дела друг друга, у организации отсутствует конкретно сформированная позиция относительно данного кризиса, что существенно затрудняет процесс урегулирования проблемы.

В ноябре 2019 года Гамбия от имени Организации исламского сотрудничества, в состав которой входят 57 стран, подала первый международный иск против Мьянмы в Международный Уголовный Суд, обвинив страну в осуществлении геноцида. В январе 2020 года суд единогласно постановил, что Мьянма должна принять чрезвычайные меры, чтобы защитить мусульман рохинджа и начать процесс возвращения беженцев. Однако на исполнение данного постановления уйдут годы. Если Бирма вообще собирается его исполнять.

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