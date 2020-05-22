Минск, 22 мая. Белоруссия как миролюбивая страна не будет разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, однако продолжит развивать собственное ракетное производство. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, это нужно, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды». На данный момент на территории государства реализуется программа ракетного производства, которая рассчитана на 2017–2020 годы.

Как передает радио Sputnik Беларусь, Лукашенко побывал на опытно-испытательном участке научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Минском районе. Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия развивает ракетное производство.

«Мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что разработка вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших денег, несмотря на то, что Минск не располагает большими средствами. Белорусский лидер добавил, что в случае военной агрессии задача армии страны — «нанести неприемлемый урон противнику».