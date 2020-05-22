Страдавшая от рака Полищук жаловалась на жуткие боли кожи из-за многочисленных операций

Москва, 22 мая. Актриса Любовь Полищук, страдавшая от рака позвоночника, жаловалась на жуткие боли кожи из-за многочисленных операций. Об этом рассказала ее коллега и партнерша по проекту «Моя прекрасная няня» Александра Назарова.

Популярный сериал стал последней работой Полищук на телеэкране. В нем она сыграла роль матери главной героини Любови Прутковской.

«Как только она входила в съемочный павильон, у всех поднималось настроение. Мы знали, что сейчас будет шутить, рассказывать что-нибудь интересное. <…> Про нее говорили, что характер сложный, но я этого не заметила. Хотя, конечно, мы понимали, что Люба — женщина решительная», — вспомнила Назарова.

Она рассказала, что с самого начала съемок у Полищук болела спина, и в перерывах актриса старалась отдыхать на диванчике в гримерной. Когда рабочий процесс возобновлялся, она начинала работать, не подавая виду о том, какие мучения переживает.

«Разве что просила у режиссера разрешения присесть где-нибудь в декорациях, когда маленькая пауза возникала», — отметила артистка.

По словам Назаровой, последняя съемка Полищук в сериале состоялась сразу после возвращения актрисы из Израиля, где она перенесла очередную операцию. Жизнерадостная артистка традиционно вошла в павильон «как королева», хотя была очень худая и в парике из-за серьезных проблем с волосами.

«Всем своим видом показывала, что ничего не произошло, мол, все хорошо. А когда я зашла к ней в гримерку и погладила по руке, она вдруг жалобно застонала: «Ой, у меня вся кожа болит от операций!» — поделилась коллега актрисы.

Последние дни жизни Любовь Полищук провела без сознания, в окружении своей семьи. Она скончалась почти 14 лет назад на руках у своей матери, которая специально прилетела в Москву, чтобы быть рядом с дочерью.

Женщина рассказывала, что перед смертью лежачая актриса начала хрипеть, и когда к ней подошли близкие, — вздохнула и умерла, напоминает портал «Утро.ру».