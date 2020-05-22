Украина через трибунал хочет получить компенсацию от РФ за инцидент в Керченском проливе

Киев, 22 мая. Киев подаст в Международный трибунал по морскому праву меморандум, касающийся инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин, уточнив, что решение ожидают до конца 2022 — начала 2023 года.

Украина через трибунал хочет получить компенсацию от России за инцидент в Керченском проливе

Енин подписал этот меморандум в Киеве в пятницу, сегодня же он планирует подать его в трибунал. Украинская сторона хочет получить от России материальную и моральную компенсацию, размер которой пока не называет. И это при том, что в Керченском проливе украинские корабли были задержаны законно из-за нарушения государственной границы РФ.

Украинский дипломат, говоря о якобы «причиненном ущербе», назвал несколько пунктов.

«Первый элемент – это вред ВМС Украины за ремонт суден и невозможность их использования на протяжении одного года. Второй – это материальный и моральный ущерб нашим морякам», — сказал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМСУ вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы. Они вернулись в Киев 7 сентября прошлого года в рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Задержанные корабли передали Украине 18 ноября того же года.

Как подчеркнул депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии. По его словам, все суда передавали украинской стороне согласно описи, процесс фиксировался на видеосъемку. Однако Киев все же заявил об ущербе на возвращенных Россией кораблях, который оценил как минимум в 2,3 миллиона долларов.