Рудковская показала, как заставляет Плющенко просить у нее прощения

Дождались ?) В наше время лучше не чихать , а то можно остаться бездомной ))) ???? ???? ????@plushenkoofficial кстати тоже завёл себе страницу в @tiktok_russia , и его первое же видео попало в тренды и уже рвёт просторы @tiktok ))) ???????????? ps Ну что , будем разыгрывать сегодня супер -приз или на завтра перенесём ?)

