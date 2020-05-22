Рудковская показала, как заставляет Плющенко просить у нее прощения

Москва, 22 мая. Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram. Знаменитость показала подписчикам, как заставляет своего мужа фигуриста Евгения Плющенко просить у нее прощения.
Несколько дней назад Рудковская выложила шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула. На видео продюсер и ее супруг будто бы разговаривают голосами Совы и Винни-Пуха из советского мультфильма.
Дождались ?) В наше время лучше не чихать , а то можно остаться бездомной ))) ???? ???? ????@plushenkoofficial кстати тоже завёл себе страницу в @tiktok_russia , и его первое же видео попало в тренды и уже рвёт просторы @tiktok ))) ???????????? ps Ну что , будем разыгрывать сегодня супер -приз или на завтра перенесём ?)
Новое видео Рудковской стало продолжением этого ролика — фигуристу пришлось просить прощения у жены, которую он «выгнал из дома».
«Последствия Винни-Пуха, кто в теме», — написала продюсер под видео.
В новом ролике Плющенко и Рудковская снова открывают рты под чужие голоса.
«Прощения проси!» — якобы говорит продюсер.
«Прости, пожалуйста», — отвечает фигурист.
«А все уже! Все! Надо было раньше просить», — будто бы заявляет ему в ответ жена.
Последствия Винни-Пуха , кто в теме ) ????????????@plushenkoofficial ❤️ ps Не забываем про наш #карантинный розыгрыш ) Условия в утреннем посте ! Сегодня с @oxana_bondarenko разыгрываем супер -призы на моей и её страницах , все как обычно 10 комментарий после Стоп , всем удачи ????
Многим подписчикам Рудковской очень понравилось шуточное видео.
«Я живот порвала. Надо понять и простить», — написала marinabaranova67.
«Классная пара», — отметила pus_roza.
«Яна, как всегда, красотка! «Молодцы!!!» — прокомментировала olkalelka7.