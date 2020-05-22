Рудковская показала, как заставляет Плющенко просить у нее прощения

Москва, 22 мая. Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram. Знаменитость показала подписчикам, как заставляет своего мужа фигуриста Евгения Плющенко просить у нее прощения.

Несколько дней назад Рудковская выложила шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула. На видео продюсер и ее супруг будто бы разговаривают голосами Совы и Винни-Пуха из советского мультфильма.

Новое видео Рудковской стало продолжением этого ролика — фигуристу пришлось просить прощения у жены, которую он «выгнал из дома».

«Последствия Винни-Пуха, кто в теме», — написала продюсер под видео.

В новом ролике Плющенко и Рудковская снова открывают рты под чужие голоса.

«Прощения проси!» — якобы говорит продюсер.

«Прости, пожалуйста», — отвечает фигурист.

«А все уже! Все! Надо было раньше просить», — будто бы заявляет ему в ответ жена.

Многим подписчикам Рудковской очень понравилось шуточное видео.

«Я живот порвала. Надо понять и простить», — написала marinabaranova67.

«Классная пара», — отметила pus_roza.