ЕГЭ-2020: расписание, как защитят от коронавируса, кого освободят, что с призывом в армию

Ситуация с COVID-19 в России показывает тенденцию к улучшению. Количество выявленных больных день ото дня снижается. Эта тенденция дает специалистам основание надеяться, что Россия выходит на так называемое плато по заболеваемости. Улучшение ситуации дало основание вернуться к теме Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в 2020 году пришлось перенести из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В этом году российские школы оканчивают более 692 тысяч выпускников.

Когда пройдет ЕГЭ в 2020 году

Окончательную дату начала ЕГЭ в 2020 году, которую уже не планируется менять, назвал президент России Владимир Путин. Он заявил, что Единый государственный экзамен стартует в России с понедельника, 29 июня.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии, считаю необходимым провести ЕГЭ по всей стране», — сказал президент.

Расписание ЕГЭ-2020: даты проведения

— 29 июня — география, литература, информатика; — 2 и 3 июля — русский язык; — 6 июля — профильная математика (экзамен по базовой математике в этом году отменен); — 9 июля — история, физика; — 13 июля — обществознание, химия; — 16 июля — биология, иностранный язык (письменная часть); — 18 и 20 июля — иностранный язык (устная часть).

Также в расписании предусмотрены резервные дни, даты будут сообщены позже.

Кого освободят от ЕГЭ в 2020 году

Из-за сложившейся ситуации по коронавирусу условия проведения ЕГЭ-2020 значительно смягчены. Экзамены должны сдавать только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Предусмотрена сдача всего трех экзаменов, вместо четырех, по выбору выпускника — в зависимости от специализации вуза, в который он планирует поступать.

Подготовка выпускников к ЕГЭ будет проводиться дистанционно, за это отвечают школы.

Тем, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на ЕГЭ в июне-июле, разрешать сдавать экзамены в августе.

От сдачи Единого государственного экзамена освобождаются учащиеся, которые не планируют поступать в вузы, аттестаты будут выданы всем.

Вузы в этом году получат право требовать баллы ЕГЭ не более, чем по трем предметам.

Подавать документы можно будет в несколько вузов — дистанционно, без личного присутствия. Творческие испытания в вузы можно будет сдавать онлайн.

Однако такая практика станет исключением, в дальнейшем подобных послаблений не будет, отметил Владимир Путин.

Как выпускников защитят от коронавируса

Решения о сдаче ЕГЭ в масках и перчатках, а также со специальной рассадкой учащихся регионы будут принимать самостоятельно, рассказал Федеральному агентству новостей источник в правительстве РФ.

«Каждый регион самостоятельно определит, должны ли выпускники надевать маски и перчатки. Все меры будут приниматься в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — рассказал источник.

В качестве мер безопасности в ходе сдачи ЕГЭ предусмотрено:

— рассадка учащихся на расстоянии 1,5 метра; — проведение экзаменов по русскому и устному иностранному языку в течение двух дней (чтобы уменьшить количество учащихся в одном помещении); — измерение (дистанционное) всем школьникам температуры перед началом каждого экзамена; — тщательная дезинфекция до и после проведения каждого этапа ЕГЭ всех помещений, где пройдут экзамены.

В Москве на ЕГЭ школьников рассадят зигзагами

Как выяснил ФАН, руководители общеобразовательных учреждений Москвы уже получили рекомендации по проведению ЕГЭ в условиях угрозы распространения коронавируса. Маски и перчатки пока рекомендованы только для учителей и для персонала школ.

В Департаменте образования и науки Москвы рассказали о мерах, которые планируется использовать в столице:

— развести потоки экзаменуемых; — продумать график проведения экзаменов; — исключить скопление выпускников в рекреационных зонах и вблизи учебных заведений; — обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра; — на входе в школы установить дозаторы с антисептиками; — перед экзаменами измерять школьникам температуру; — на экзамене учащихся рассадить зигзагами, чтобы соблюсти необходимую дистанцию; — тщательно дезинфицировать все помещения; — во время экзаменов обеспечить соблюдение питьевого режима, снабдив экзаменуемых бутилированной водой, или поставить кулер с обязательной дезинфекцией поверхности и с достаточным количеством одноразовой посуды.

Рекомендации могут быть расширены, в том числе за счет обязательного масочного режима для выпускников.

Что с призывом в армию

Осенний призыв выпускников школ в Вооруженные силы РФ в 2020 году будет отложен. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы уже договорились с Министерством обороны РФ отложить призыв на военную службу выпускников школ 2020 года», — сообщил президент.

Ранее глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Тем, кто оканчивает высшие и средне-специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до воинского призыва, заявил Герасимов.

С просьбой о переносе сроков призыва в Минобороны обратился Национальный родительский комитет. Родители опасались, что из-за переноса ЕГЭ выпускники могут быть призваны раньше, чем получат школьный аттестат и поступят в вузы. В настоящее время сроки вступительных экзаменов в высшие учебные заведения России еще не определены.