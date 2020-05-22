Сирия, 22 мая. Бойцы «Лива аль-Кудс» совместно с сирийской армией зачистили укрытия террористов ИГ1* в Хомсе. В Идлиб прибыл конвой военной техники ВС Турции. В Алеппо боевики поджигают поля с посевами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: совместно с бойцами «Лива аль-Кудс» уничтожили укрытия и убежища террористов ИГ в Хомсе.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной техники в Идлиб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подозревается в поджоге посевов в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в покушении на мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась полевого командира и двух боевиков при взрыве заминированного автомобиля в Идлибе.

Международная коалиция: провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Согласно данным агентства Masar Press Net, что пожар уничтожил несколько гектаров посевов в сельскохозяйственных угодьях у города Аль-Баб. В намеренном поджоге посевов подозревают боевиков «Сирийской национальной армии». Ранее подконтрольные Анкаре формирования уже сжигали поля в Хасаке, чтобы выжить местных фермеров с оккупированной ими территории или в наказание фермерам, которые не выплатили группировке налог за использование земли.

Провинция Хомс

Согласно информации военного источника агентства Al Masdar, бойцы «Лива аль-Кудс» совместно с сирийскими военнослужащими и Силами национальной обороны (NDF) столкнулись с террористами «спящей ячейки» «Исламского государства» в районе пустыни Бадия Аш-Шам. Военнослужащим удалось ликвидировать ряд укреплений и позиций террористов в районе Эль-Бишри.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции совершили десантную операцию в городе Шхиль. По информации источника в сети Twitter @alikhbariasy, спецназ коалиции десантировался в северо-восточной части города и штурмовали один из домов, где предположительно скрывались пособники террористов «Исламского государства». Однако подробностей произошедшего источники не сообщают, результаты рейда пока не разглашаются. Позднее источник в сети Twitter @Sada_AlSharqieh сообщил, что в возле мечети Аль-Рудха местные жители обнаружили труп мужчины, который позднее был опознан как пропавший ранее Хуссейн Абуда Аль-Заал. В его убийстве подозревают «спящую ячейку» ИГ.

В городе Бусейра группа неизвестных установила самодельную бомбу в мотоцикл. Как сообщает агентство SANA, по предварительным данным взрыв ранил несколько человек.

Провинция Идлиб

Как сообщает курдской новостной портал Rojava Network, в ночь с 21 на 22 мая СВУ неизвестного происхождения взорвалось в автомобиле боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», внутри которого находился высокопоставленный полевой командир группировки и двое его соратников. Все пассажиры автомобиля погибли. В настоящее время пока ни одна из бандгрупп не взяла на себя ответсвенность за установку взрывчатки в машину. Наиболее вероятно, что командир и его соратники стали жертвами междоусобных разборок как внутри самой группировки, так и с боевиками «Хуррас ид-Дин» или подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии».

Согласно информации агентства Masar Press Net, утром в Идлиб из турецкой провинции Хатай прибыл конвой тяжелой военной техники ВС Турции. Колонна бронированных пикапов и грузовиков материально-технического обеспечения пересекла границу на севере провинции в пункте «Кафр-Лусин», после чего отправилась на юге провинции, где сосредоточены турецкие наблюдательные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.