В Иране собаки учатся определять зараженных коронавирусом. ФАН-ТВ

SK9 — школа для собак. Здесь тренируют поводырей и псов для людей с аутизмом. С появлением в республике коронавируса сотрудники центра решили справиться с болезнью и привлекли к эксперименту своих подопечных.

«Образцы вируса были взяты в различных больницах и переданы нам. Мы не знали, какие из них имеют позитивный результат, а какие негативный. Тест проводился перед различными организациями, перед коллегами и судьями. И что вы думаете? Собаки смогли определить позитивный и негативный образец в 65,4% случаев», — рассказал директор Центра генетического оздоровления и стерилизации бездомных собак Исмаил Скандари.

Подобных исследований в мире еще не делали. Чтобы определить, какая из пород выявляет зараженных быстрее и точнее, к эксперименту привлекли немецких овчарок, золотистых ретриверов, лабрадоров и бордер-колли обоих полов.

«Коронавирус состоит из белка, и запах белка может давать такой эффект. Собаки чувствуют запах в 20 тысяч раз лучше людей. Во-вторых, это было всемирно доказано, что вирусные и респираторные заболевания изменяют запах наших тел, поэтому собаки могут определить это», — объясняет принцип метода кинолог Хамидреза Шири.

За час животные, прошедшие тренировку, могут проверить до 300 человек, причем собаки способны почуять патологические изменения в организме даже у бессимптомных носителей вируса.

«Мы работаем с опасным вирусом и мы беспокоимся о нашем здоровье также, как и о здоровье наших собак. Однако мы делаем это, чтобы помочь людям и обществу избавиться от этого вируса как можно скорее», — подчеркивает кинолог Мухаммед-Садик Кхан Бабаи.

Сотрудники Центра дрессировки рассчитывают, что их проект будет востребован в метро, аэропортах и торговых центрах, а специально обученные собаки смогут выявлять зараженных быстрее, чем медицинские экспресс-тесты.