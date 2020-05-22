Краснокнижного тигра спасли в приамурском селе. ФАН-ТВ

В Амурской области местные жители заметили в селе тигрицу. Ее поведение удивило даже обычных людей, животное не избегало человеческого общества, а наоборот, будто бы тянулось к нему. Сельчане вызвали охотничий надзор. Специалисты несколько недель следили за поведением хищницы.

«Уникальный случай, потому что появление тигрят сирот поздней весной — нетипичный случай. Тут стоит отметить местных жителей, которые отнеслись толерантно к тигру и своевременно сообщили», — прокомментировал случившееся гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Спустя две недели наблюдения за хищницей, было решено забрать ее из нетипичной среды и доставить в реабилитационный центр.

«Была вероятность, что тигрица загнала кабанов к поселку, задавила кабана, оставила там тигренка, у них это в норме, и ушла добывать следующего. По истечению двух недель специалистам стало понятно, что тигрицы, по всей видимости, нет, к тому же тигренок уже внешне проявлял признаки истощения, были заметны проблемы со здоровьем, он перестал бояться людей, зачастую оставался у трассы, ложился прямо на асфальт, поэтому был своевременно изъят, доставлен в реабилитационный центр, где ему оказывается первичная помощь», — рассказал Сергей Арамилев.

Основная задача сейчас — привести тигра в физиологическую норму. Далее у центра более сложная миссия: сделать так, чтобы тигренок вспомнил охотничьи навыки и изменил свое отношение к человеку. В норме, тигр должен избегать людей и любые признаки их хозяйственной деятельности.

«Поведение у нее пока не совсем соответствует норме. Она не проявляет агрессии к людям никакой абсолютно. Она первые два дня вообще отказывалась есть, сейчас начала есть. Когда ее кормишь, она ест аккуратно с тарелки, эту тарелку вылизывает, как домашняя кошка», — объясняет исполнительный директор МРОО «Центр Тигр» Виктор Кузьменко.

У такого поведения может быть несколько причин: содержание у людей, стресс или заболевание. Сейчас основная задача — восстановить животное. Пока тигрица питается субпродуктами, в дальнейшем ее планируют перевести на мясо.