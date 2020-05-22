События в Сирии 22 мая: похищения девушек протурецкими боевиками, сожжение посевов, теракт в Аль-Бусейре

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 22 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

Заевфратье

В районе Эйн аль-Араб (Кобани) прошло восемнадцатое совместное российско-турецкое патрулирование. Прикрытие осуществляли вертолеты ВКС России.

Очередной пожар произошел в лагере «Аль-Гол», где содержатся семьи боевиков ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ). Сожжено четыре палатки, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. О жертвах среди постояльцев лагеря не сообщается.

احتراق 4 خيم في مخيم الهول

اندلع اليوم، حريق في عدة خيم بمخيم الهول، واقتصرت الأضرار على المادية. pic.twitter.com/REYjGUjnCo — hawarnews (@hawarnews) May 21, 2020

Произошел теракт на рынке в городе Аль-Бусейра. После срабатывания взрывного устройства раненым стали оказывать помощь, и в этот момент был подорван припаркованный рядом заминированный мотоцикл. Трое человек, включая одного ребенка, погибли, ещё 9 ранено.

Администрация северо-восточной Сирии заявила о закупке у местных фермеров 500 тысяч тонн пшеницы и подготовке 22 складов для её хранения. Это происходит на фоне массовых поджогов сельхозугодий членами «спящих ячеек» ИГ.

Источники также сообщают о сожжении посевов в деревнях Кур Хасан, Тамами и Силеб в окрестностях Тель-Абьяда. В данном случае причиной пожара стали не действия подполья ИГ, а обстрел турецкой артиллерией.

Agricultural lands were burned in the villages of Kor Hasan, Tamami and Sileb of Tal Abyad town, north of Raqqa, as a result of the shelling by #Turkish forces and their affiliated armed opposition groups pic.twitter.com/EiL2hXcsRH — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) May 21, 2020

Возглавляемая США коалиция заявила о старте программы обучения т бойцов СДС из числа тюремного персонала, упор будет сделан на предотвращение и сдерживание беспорядков. За последние месяцы в местах лишения свободы, где содержатся бывшие боевики ИГ, произошло несколько крупных бунтов и побегов.

Северная Сирия

На подконтрольных протурецким боевикам территориях уничтожен автомобиль на дороге между Дараат Изза и Африном, жертвами стали три человека. Удар предположительно нанес американский БЛА.

#عاجل

طائرة مسيرة تستهدف سيارة على طريق شيح الدير جنوب #عفرين أدت لحرق السيارة ومقتل بمن فيها ويقدر عددهم بثلاث اشخاص والعثور على #دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة .. pic.twitter.com/uuEN9RRsl1 — hussien khattab (@hussinkhattab) May 21, 2020

СМИ демонстрируют очередные свидетельства устоявшийся практики принудительного заключения браков в оккупированном Африне. Приводится пример похищения курдской девушки по имени Хеврин боевиком фракции «Султан Мурад» Ахмедом Ибрагимом. Мать похищенной обратилась в местную «Сирийскую свободную полицию», однако там отказались помогать, заявив, что брак якобы заключен по взаимному согласию. По словам журналистов, только с начала этого года было зарегистрировано около 30 подобных случаев.

Активисты также сообщают о похищении и убийстве протурецкими боевиками 87-летнего жителя деревни Куран в Африне.

Центральная Сирия

В ходе зачистки местности в пустыне обнаружено очередное укрытие боевиков ИГ. По словам корреспондента Олега Блохина, оно было уничтожено в результате действий ВКС и «Лива аль-Кудс».

Интересным моментом стало наличие среди захваченного снаряжения кровоостанавливающих пакетов QuikClot, которые ранее отсутствовали у ИГ. Это очередное свидетельство того, что находящиеся в эт-Танфе проамериканские группировки либо продают, либо прямо снабжают боевиков ИГ поставленным западными странами снаряжением.

Агентство Badia24 со ссылкой на медиаресурсы ИГ сообщила об атаке боевиков на передвигающегося на мотоцикле военнослужащего к западу от Сухны.

#البادية_24



وسائل اعلام تابعة لتنظيم داعش تتحدث عنصر من قوات النظام واغتنام دراجة نارية كان يقودها غرب مدينة السخنة ببادية حمص الشرقية #BADIA_24 pic.twitter.com/K6he68OMjG — البادية 24 (@ALBADIA24) May 21, 2020

Южная Сирия

В Сувейде продолжаются пожары в заповеднике Аль-Дамна. Несмотря на участие в ликвидации возгораний пожарных бригад и местных жителей, справится с пламенем не удается. Ситуация осложняется рельефом местности, не позволяющим добраться до очагов возгорания с помощью техники.

مراسل السويداء 24: يستمر اندلاع النيران في محمية الضمنة، شرقي طريق #السويداء #قنوات، منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى اللحظة، رغم محاولات فوج الإطفاء ومديرية الزراعة والدفاع المدني وعشرات المواطنين، أخماد الحرائق، منذ عدة ساعات. pic.twitter.com/QIEug55QSR — السويداء 24 (@suwayda24) May 21, 2020

Политика и гуманитарная обстановка

В Госдепе США настаивают на переговорах между Турцией и СДС. На организованной турецким правительственным фондом SETA видеоконференции старший советник департамента по взаимодействию с Сирией Рич Аутзен заявил, что диалог между курдами, турками и протурецкими боевиками может привести к политическому решению конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН, призывающей к проведению выборов под наблюдением ООН.

Это является очередной американской попыткой реализовать стратегию создания единой оппозиции Дамаску. Впрочем, на данный момент сложно представить Турцию и СДС на одной стороне.

1 Организация запрещена на территории РФ.