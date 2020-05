События в Сирии 22 мая: похищения девушек протурецкими боевиками, сожжение посевов, теракт в Аль-Бусейре

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 22 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

В районе Эйн аль-Араб (Кобани) прошло восемнадцатое совместное российско-турецкое патрулирование. Прикрытие осуществляли вертолеты ВКС России.

Очередной пожар произошел в лагере «Аль-Гол», где содержатся семьи боевиков ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ). Сожжено четыре палатки, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. О жертвах среди постояльцев лагеря не сообщается.

Произошел теракт на рынке в городе Аль-Бусейра. После срабатывания взрывного устройства раненым стали оказывать помощь, и в этот момент был подорван припаркованный рядом заминированный мотоцикл. Трое человек, включая одного ребенка, погибли, ещё 9 ранено.

Администрация северо-восточной Сирии заявила о закупке у местных фермеров 500 тысяч тонн пшеницы и подготовке 22 складов для её хранения. Это происходит на фоне массовых поджогов сельхозугодий членами «спящих ячеек» ИГ.

Источники также сообщают о сожжении посевов в деревнях Кур Хасан, Тамами и Силеб в окрестностях Тель-Абьяда. В данном случае причиной пожара стали не действия подполья ИГ, а обстрел турецкой артиллерией.

