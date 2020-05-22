Турецкие военные корабли у берегов Ливии не смогут помешать авиации ЛНА

Генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил, что инженеры Ливийской национальной армии (ЛНА) смогли починить 4 боевых самолета, которые в скором времени примут участие в контртеррористической операции. Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему эти самолеты окажут значительное влияние на ситуацию в Ливии.

Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари также отметил, что уже сейчас ливийские летчики выполняют тренировочные полеты, готовясь приступить к выполнению реальных задач.

«Наши ВВС с самого начала боевых действий проявляют совершенство в своей работе и жертвуют всем ради того, чтобы Ливия была стабильна и безопасна», — подчеркнул генерал-майор, пообещав, что в скором времени ливийцы увидят блестящие результаты.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, говоря о восстановлении четырех боевых самолетов, отметил, что они прекрасно справляются с задачами в условиях ливийской проблематики.

«У них есть самолеты четвертого поколения. По своим характеристикам и возможностям на том театре военных действий и в тех условиях способны выполнять поставленные задачи», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

По словам эксперта, применение самолетов, схожих по характеристикам с используемыми авиацией ЛНА, можно изучить на примере Сирии.

«МиГ-23, Су-24, используемые сирийскими военно-воздушными силами, показывают, что эти самолеты актуальны и могут выполнять поставленные задачи. Конечно, многое зависит от квалификации летчиков, от всего комплекса мер обеспечения полетов», — уточнил он.

Известно, что Турция, поддерживающая террористов ПНС, направила к ливийскому побережью свои боевые корабли. Современное оборудование, установленное на них, способно блокировать радиосигналы, создавать помехи и препятствовать бортовым системам самолетов. Хатылев уверен, что летчики ЛНА при должной сноровке могут игнорировать воздействие турецких кораблей.