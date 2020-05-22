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Турецкие военные корабли у берегов Ливии не смогут помешать авиации ЛНА

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Турецкие военные корабли у берегов Ливии не смогут помешать авиации ЛНА

Генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил, что инженеры Ливийской национальной армии (ЛНА) смогли починить 4 боевых самолета, которые в скором времени примут участие в контртеррористической операции. Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему эти самолеты окажут значительное влияние на ситуацию в Ливии. 

Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари также отметил, что уже сейчас ливийские летчики выполняют тренировочные полеты, готовясь приступить к выполнению реальных задач. 

«Наши ВВС с самого начала боевых действий проявляют совершенство в своей работе и жертвуют всем ради того, чтобы Ливия была стабильна и безопасна», — подчеркнул генерал-майор, пообещав, что в скором времени ливийцы увидят блестящие результаты. 

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, говоря о восстановлении четырех боевых самолетов, отметил, что они прекрасно справляются с задачами в условиях ливийской проблематики. 

«У них есть самолеты четвертого поколения. По своим характеристикам и возможностям на том театре военных действий и в тех условиях способны выполнять поставленные задачи», — сказал собеседник Федерального агентства новостей

Турецкие военные корабли у берегов Ливии не смогут помешать авиации ЛНА

По словам эксперта, применение самолетов, схожих по характеристикам с используемыми авиацией ЛНА, можно изучить на примере Сирии. 

«МиГ-23, Су-24, используемые сирийскими военно-воздушными силами, показывают, что эти самолеты актуальны и могут выполнять поставленные задачи. Конечно, многое зависит от квалификации летчиков, от всего комплекса мер обеспечения полетов», — уточнил он. 

Турецкие военные корабли у берегов Ливии не смогут помешать авиации ЛНА

Известно, что Турция, поддерживающая террористов ПНС, направила к ливийскому побережью свои боевые корабли. Современное оборудование, установленное на них, способно блокировать радиосигналы, создавать помехи и препятствовать бортовым системам самолетов. Хатылев уверен, что летчики ЛНА при должной сноровке могут игнорировать воздействие турецких кораблей. 

«Что касается кораблей в районе Триполи и в районе рассредоточения сил — комплексы помех существуют, мощности позволяют ставить помехи. Но авиация как раз четвертого поколения может действовать [в условиях помех], прицельные приспособления, вся система управления может сыграть на руку. То есть, она выполнена не в современных исполнениях, компьютерных вариантах, это обычная навигационная аппаратура 1970-80-х годов. Когда летчик, имея маршрутное задание, карту, может построить себе маршрут полета и отработать все полетное задание без применения современных средств. Да, это трудно, но при определенном опыте, навыках это может способствовать безусловному выполнению задачи», — заключил специалист.

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