Москва, 22 мая. Российскую певицу Юлию Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых. Как пишут средства массовой информации, со дня смерти исполнительницы идет второй год, но обстоятельства ее смерти до их пор полностью не раскрыты.

По словам журналистов, у Началовой был целый букет серьезных заболеваний — диабет, подагра, хроническая системная красная волчанка, сепсис. Знакомые певицы рассказывали, как тяжело ей было выступать. Началова не могла самостоятельно обуться, а после исполнения всего одной песни на ее теле выступал обильный пот.

По данным издания «Дни.ру», однажды звезда не смогла встать с кровати и сорвала выступление, хотя петь предстояло в администрации президента.

«За полтора года до смерти Юлия Началова провела три недели в знаменитой столичной клинике Марии Фроловой на Можайском шоссе. В разное время там спасли многих артистов и политиков», — говорится в сообщении.

Как уточнило издание, в этом центре в том числе, лечат пациентов, страдающих от алкогольной, наркотической, никотиновой зависимостей, а также заболеваний, связанных с расстройством психики.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начале марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Интерес представителей медиа вызвал не только вопрос о самочувствии Началовой, а впоследствии и причинах смерти. Помимо прочего, обсуждалось также тяжелое эмоциональное состояние дочери исполнительницы и то, с кем останется ребенок.