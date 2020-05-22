Недоработанные методички подвели «Альянс врачей» и «Медиазону». Колонка Голоса Мордора

Ну наконец-то хозяева российских несистемных «оппозиционеров» определились с методичками. Рожали долго. Наверное, потому что у самих ситуация с заболеваемостью и смертность аховая, а вот Россия как-то держится на очень приличном уровне. Терпеть такое никак невозможно.

Сначала пошли вбросы о том, что в официальной статистике якобы занижена смертность. Поэтому западные медиа изо всех сил попытались эту смертность увеличить. Методика обычная — разве можно не верить джентльменам? Минимум конкретики и тонны рассуждений о том, что в России просто не может быть иначе.

Не обошлось и без помощи местных российских шуцманшафтеров, таких как «Альянс врачей». Но даже при том, что статистику попытались искусственно раздуть, смертность оказалась очень низкой, и использовать такие цифры в информационной войне отказались. По-любому, как ни сравнивай Россию, даже с пририсованной умелыми ручками журналистов статистикой при сравнении с США или Великобританией она выглядит просто островком спокойствия.

Поэтому для атаки выбрали другую цель.Тем более, что наработки уже были. Одними из первых жертв вируса становятся врачи. Это неудивительно, так как они непосредственно контактируют с большим количеством зараженных, постоянно находятся в помещениях, где концентрация вируса запредельная. Средства защиты помогают, но никто не застрахован от ошибки. А в данном случае — ошибка может стоить очень дорого.

Разумеется, что врачи тоже болеют коронавирусом и умирают от него. Такие случаи достаточно часты и всегда получают приличную огласку. Это касается не только России. Такое происходит везде, где бушует или бушевала эпидемия, — в Италии, Испании, Франции, Нидерландах и США. Вместе с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями медработники тоже находятся в группе риска.

И именно на смертность среди врачей решили надавить в информационной войне против России. Тема все та же — врачей умирает очень много, а власти скрывают реальную статистику. Я не буду говорить о том, что хайпить на медиках как минимум подло. Такие понятия совестливым оппозиционерам просто не ведомы.

Только вот методички, похоже, были слеплены на скорую руку. Недоработали, господа, они вас и подвели. Причем по такому важному параметру, как количество погибших медработников. А российские «оппозиционеры», видимо, решили не уточнять и подойти к делу креативно. Цифры решили нарисовать сами. Но, похоже, что между собой договориться не успели. Поэтому получилось как всегда.

«Медиазона» 19 мая сообщила о том, что от коронавируса в России погибло «не меньше 186 медиков», чему несказанно обрадовался Алексей Навальный, написавший, что авторы материала проделали «великолепную работу», а власти, разумеется, «врут и все скрывают». Но тут произошла неувязка — на следующий день подконтрольный Навальному «профсоюз» «Альянс врачей» выдает свои цифры — 160 медиков. И этому Алексей тоже безмерно рад. А какая разница, что там с цифрами? Главное — погромче вопить.

В общем-то, в том, что эти милые люди не способны договориться о вранье даже между собой, нет ничего удивительного. Тут недавно с коллективной фотографией «Альянса врачей» во время очередной акции «невиданной щедрости» еще более забавная история получилась. Оказалось, что на фото один из «медиков» был без маски. И местные фотошоперы по-быстрому пририсовали маску прямо к фото. Проблема только в том, что руки у них растут оттуда, откуда у нормальных людей растут ноги, поэтому картинка получилась очень забавная.

И, похоже, что фотошоперы Навального занимаются не только редакцией фотографий. Судя по тому, как криво написаны финансовые отчеты ФБК с множеством ошибок и исчезнувших куда-то немаленьких денег — это тоже их рук дело. Да и статистику по коронавирусу рисуют тоже они. В этом нет никаких сомнений. Кривые, небьющиеся цифры очень уж напоминают ту самую пририсованную к фотографии защитную маску.