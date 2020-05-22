Депутаты предложили отсрочить введение обязательной маркировки товаров в России

Москва, 22 мая. Далеко не весь бизнес готов к введению обязательной маркировки товаров, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может повлечь серьезные издержки. Решением вопроса может стать отсрочка запуска этой системы.

Обязательная маркировка лекарств и обуви будет введена в России 1 июля. Затем без средств идентификации запретят продавать еще ряд товаров.

Такая электронная система является важным инструментом борьбы с незаконным оборотом товаров, объяснил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Айрат Фаррахов. Однако ее введение может стать ударом для бизнеса, который уже пострадал из-за охватившей мир эпидемии, передает «Парламентская газета».

Решением вопроса может стать отсрочка обязательной маркировки. Такую инициативу высказали руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Депутаты предложили внести меру в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Ожидается, что данный вопрос обсудят 25 мая при участии представителей бизнеса и Минэкономразвития.

«Введение обязательной маркировки может быть перенесено на полгода или на год вперед», — считает Фаррахов.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. В частности, в документе прописаны такие аспекты, как: поддержка туристической отрасли, арендаторов, самозанятых и МСП, а также увеличение сроков уплаты штрафов для бизнеса.