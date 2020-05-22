Петербургский искусствовед Мильчик рассказал о дружбе с Бродским

Санкт-Петербург, 22 мая. Известный российский искусствовед Михаил Мильчик рассказал о дружбе с лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским.

Мильчик отметил, что был знаком с творчеством Бродского еще до первой встречи с литератором. Они встретились у кого-то из общих знакомых, а потом столкнулись на Литейном проспекте в Петербурге.

«У меня в тот вечер собиралась дома компания: просто повидаться, читать стихи, распить бутылку красного вина», — поделился искусствовед, его цитирует «Петербургский дневник».

Мильчик пригласил Бродского в гости, чтобы тот почитал свои стихи. Для него было важно знать, как слушатели воспринимают его творчество. Бродский в тот день выступал перед слушателями до часа ночи.

Такие встречи были регулярными то на одной, то на другой квартире у друзей. Искусствовед добавил, что поддерживал отношения с поэтом и после того, как он уехал заграницу. В последний раз Мильчик и Бродский виделись в 1993 году в Венеции.

Поэта неоднократно обвиняли в туанеядстве, его приговорили к пятилетней ссылке на Север. Он отбывал свое наказание в Архангельской области, где продолжал писать. В 1972 году Бродского лишили советского гражданства, ему пришлось эмигрировать в США.

Более двадцати лет поэт работал в американских и английских вузах, преподавая русский язык и поэзию. В 1987 году его труд высоко оценил Нобелевский комитет.

По словам Мильчика, он всегда знал, что Бродский очень талантлив. Но икусствовед даже представить себе не мог, что дружил с будущим лауреатом самой престижной премии мира.