В Совфеде предложили увеличить расходы на пациентов с внебольничной пневмонией

Москва, 22 мая. В Совете Федерации предложили привести стандарт оснащения коек для внебольничной пневмонии в соответствие требованиям к оснащению коек для пациентов с COVID-19. С такой инициативой выступила член комитета СФ Татьяна Кусайко, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я предложила внести подпункт 4 постановления Совета Федерации о рекомендации Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность утвердить стандарт оснащения коек для внебольничной пневмонии в соответствии с требованиями к оснащению коек для пациентов с COVID-19», — рассказала ФАН сенатор.

По ее словам, важно, чтобы при определении объемов федеральной поддержки, предоставляемой субъектам на развертывание и перепрофилирование коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, учитывались также расходы на пациентов с внебольничными пневмониями. Кусайко пояснила, что среди пациентов могут быть те, кто уже заразился коронавирусом, но «до точных результатов их лечат на неоснащенных койках».

«В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции важно и необходимо своевременное выявление внебольничных пневмоний на амбулаторном этапе, а также их последующее лечение в стационаре. СOVID-19 может быть причиной внебольничной пневмонии», — отметила она.

Парламентарий добавила, что соответствующее предложение должно быть включено в постановление Совета Федерации по итогам «правительственного часа» с вице-премьером Татьяной Голиковой. Текст документа есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напомним, 20 мая Татьяна Голикова сообщила, что режим самоизоляции может быть смягчен в 17 регионах из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Она также рассказала, что в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса. Новые лекарства уже проходят клинические испытания, некоторые из них готовы к госрегистрации.

По последним данным, всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99825 человек.