Москва, 22 мая. Президент Украины Владимир Зеленский любит говорить о Крыме, но при этом предпочитает замалчивать действительно важные проблемы своей страны. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, украинскому лидеру следует изменить риторику, это поможет ему не только эффективнее вести политику, но и сделает отношение к нему более серьезным.

«Поговорил бы он с Владимиром Владимировичем [Путиным] про ЕврАзЭС. <...> Про отмену под тридцатилетие Беловежских соглашений выдвинул бы инициативу. И рассказал, как Украина отношения с Россией будет восстанавливать. Всякие. Экономические, политические, оборонные, военно-технические, транспортные, человеческие», — цитирует советы политолога «Царьград».

Сатановский отметил, что главе Украины следовало бы поднять и некоторые другие темы: в частности, проблему русского языка в стране, вопрос общей памяти о войне, о «нацистах и националистах всех мастей».

«Его бы интересно было послушать. Но он про это говорить не хочет, а хочет про Крым. Такая зая!» — умилился эксперт настойчивости украинского лидера.

Политолог признался, что ему также «страшно хотелось бы» услышать от Зеленского про Минские соглашения и войну в Донбассе. Однако не о «российской оккупации» и не о сбитом Boeing, а о прекращении военных действий и интеграции региона в украинское политическое пространство «на его, Донбасса, условиях».

«Но это тема не его. Его — гадить Москве, Донецку и Луганску, где получится, юлить, выкручиваться и из последних сил, врать по поводу и без повода. А скоро, судя по всему, он и войну начать может — большую, настоящую. С него станется», — заметил он.

Сатановский заявил, что Зеленский «с самого начала не собирался» выполнять обещания, данные украинцам после избрания на президентский пост. А также в очередной раз напомнил, что о Крыме в России с ним говорить не будут — «закрыта тема».

Напомним, что 20 мая Зеленский подвел итоги своего первого года президентства. Оказалось, что похвастаться главе Украины за этот период, по сути, нечем. По мере приближения к годовщине в стране стали все чаще замечать, что новый лидер все больше становится похожим на своего предшественника Петра Порошенко, против которого некогда яро выступал. Но главное — ему так и не удалось прекратить войну в стране.

При этом Зеленский продолжает рассуждать о возможном возвращении Крыма Украине, хотя с 2014 года регион официально является российским.