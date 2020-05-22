Более 40% россиян поддержали идею амнистии в честь 75-летия Победы

Москва, 22 мая. 44% россиян поддержали идею провести амнистию для заключенных, совершивших преступления небольшой или средней степени тяжести, в честь 75-летия Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается на сайте ВЦИОМ, идею объявления амнистии чаще поддерживали мужчины (из них за инициативу выступили 53%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%). Против объявления амнистии проголосовали 37% опрошенных.

Также респонденты, поддержавшие идею амнистии в честь годовщины Победы, объяснили, почему проголосовали за этот вариант. 24% отметили, что амнистия допустима только для совершивших преступления легкой степени тяжести. Еще 17% респондентов считают, что осужденным необходимо давать второй шанс. Кроме того, 14% отметили, что люди могут осознавать свои ошибки и исправляться, а 7% считают, что амнистия возможна по причине гуманности, так как к преступлениям приводят различные ситуации. Что касается тех, кто выступил против амнистии, то 44% из них считают, что преступники обязаны понести наказания за свои проступки.

Отметим, что опрос ВЦИОМ проводился по заказу главы организации «Ассоциация защиты бизнеса» Александра Хуруджи. Он также является общественным помощником бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Бориса Титова.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил применять условно-досрочное освобождение (УДО) осужденным за преступления небольшой тяжести, чтобы разгрузить тюрьмы во время пандемии коронавируса.