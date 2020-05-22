Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева решила расширить применение своих профессиональных навыков и будет теперь не только соединять одинокие сердца, но и звать всех на приусадебные участки, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

На телеканале в субботу, 23 мая, дебютирует передача «На дачу!». Одной из ее ведущих будет Лариса Гузеева. Опытный специалист в сфере семейных отношений — одна из трех «хозяек» популярного брачного телешоу «Давай поженимся!» — будет приезжать в гости не к известным личностям, а простым дачникам и помогать налаживать отношения и быт.

«У нас не звездные семьи, где ты пришел — все тебе споют и станцуют, а еще и анекдот расскажут, — пояснила Гузеева. — Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы и постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче».

Телеведущая шутит, что за почти два месяца, что длится режим самоизоляции, все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, поэтому многие не знают даже, чем заняться. Вот тут на помощь и придет Гузеева со своими идеями для оформления клумб и рецептами вкусных и простых блюд.

«Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое, — отметила Гузеева. — Так, на первую съемку я привезла тыкву из своих запасов, наготовила из нее кучу блюд. И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей — были в восхищении. И мне было радостно».

В воскресном выпуске программы заслуженная артистка РФ окажется в доме, где на самоизоляции находится семья из тринадцати человек. Примечательно, что и участок у них — 13 соток. Там несколько поколений: мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. Четыре хозяйки на одной кухне! Все друг от друга уже сильно устали. Гузеева со всеми поговорит, постарается помирить, а также польет цветы, загонит гусей, приготовит на обед три блюда и банановый десерт, соберет всю семью за одним столом…

«Не стоит кривить душой — все устали друг от друга, — сказала телеведущая. — Я каждому предлагаю задуматься: если бы сложилось так, что вам пришлось бы долгое время не заходить в свой дом, быть в разлуке с близкими... Вы только представьте себе на минутку, что вы не вместе. Что хуже?..»

Отметим, передача «На дачу!» дебютирует уже в субботу, 23 мая. Ведущей первого выпуска будет Наталья Барбье — она как раз будет гостить у публичных личностей. Барбье поможет Розе Сябитовой (еще одной «хозяйке» «Давай поженимся!». — Прим. ФАН) разбить настоящий японский сад, для Татьяны Веденеевой построит патио с мангалом, Елене Прокловой возведет теплицу и даст важные советы по ландшафтному дизайну, Александру Гордону создаст необычные клумбы, а для Елены Валюшкиной полностью переделает сад на участке.

Кроме того, в передаче дадут ценные советов садоводам от биологов, ландшафтных дизайнеров и других профессионалов, а также проведут мастер-классы хендмейда — создатели «На дачу!» научат быстро и своими руками создавать авторские предметы для дома и сада.

Ранее Лариса Гузеева объявила войну «хамам-малолеткам» в Сети.