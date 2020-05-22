Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

728
0 Оставить комментарий

Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева решила расширить применение своих профессиональных навыков и будет теперь не только соединять одинокие сердца, но и звать всех на приусадебные участки, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

На телеканале в субботу, 23 мая, дебютирует передача «На дачу!». Одной из ее ведущих будет Лариса Гузеева. Опытный специалист в сфере семейных отношений — одна из трех «хозяек» популярного брачного телешоу «Давай поженимся!» — будет приезжать в гости не к известным личностям, а простым дачникам и помогать налаживать отношения и быт.

«У нас не звездные семьи, где ты пришел — все тебе споют и станцуют, а еще и анекдот расскажут, — пояснила Гузеева. — Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы и постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче».

Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

Телеведущая шутит, что за почти два месяца, что длится режим самоизоляции, все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, поэтому многие не знают даже, чем заняться. Вот тут на помощь и придет Гузеева со своими идеями для оформления клумб и рецептами вкусных и простых блюд.

«Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое, — отметила Гузеева. — Так, на первую съемку я привезла тыкву из своих запасов, наготовила из нее кучу блюд. И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей — были в восхищении. И мне было радостно».

Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

В воскресном выпуске программы заслуженная артистка РФ окажется в доме, где на самоизоляции находится семья из тринадцати человек. Примечательно, что и участок у них — 13 соток. Там несколько поколений: мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. Четыре хозяйки на одной кухне! Все друг от друга уже сильно устали. Гузеева со всеми поговорит, постарается помирить, а также польет цветы, загонит гусей, приготовит на обед три блюда и банановый десерт, соберет всю семью за одним столом…

«Не стоит кривить душой — все устали друг от друга, — сказала телеведущая. — Я каждому предлагаю задуматься: если бы сложилось так, что вам пришлось бы долгое время не заходить в свой дом, быть в разлуке с близкими... Вы только представьте себе на минутку, что вы не вместе. Что хуже?..»

Гузеева уедет «На дачу!» и будет мирить хозяев, поливать цветы и гонять гусей

Отметим, передача «На дачу!» дебютирует уже в субботу, 23 мая. Ведущей первого выпуска будет Наталья Барбье — она как раз будет гостить у публичных личностей. Барбье поможет Розе Сябитовой (еще одной «хозяйке» «Давай поженимся!». — Прим. ФАН) разбить настоящий японский сад, для Татьяны Веденеевой построит патио с мангалом, Елене Прокловой возведет теплицу и даст важные советы по ландшафтному дизайну, Александру Гордону создаст необычные клумбы, а для Елены Валюшкиной полностью переделает сад на участке.

Кроме того, в передаче дадут ценные советов садоводам от биологов, ландшафтных дизайнеров и других профессионалов, а также проведут мастер-классы хендмейда — создатели «На дачу!» научат быстро и своими руками создавать авторские предметы для дома и сада.

Ранее Лариса Гузеева объявила войну «хамам-малолеткам» в Сети.

Новости партнеров

Новости партнеров