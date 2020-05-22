Коронавирус выявили у футболиста «Урала» Погребняка

Екатеринбург, 22 мая. У нападающего екатеринбургского клуба Павла Погребняка тест на коронавирус дал положительный результат, сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Остальные футболисты и специалисты тренерского штаба здоровы. Собеседник агентства ТАСС прокомментировал, что болезнь у форварда протекает в легкой форме.

Погребняк чувствет себя хорошо, его регулярно осматривают медики. Тридцатишестилетний футболист играет за «Урал» с 2018 года. Раньше он выступал за «Зенит», немецкий «Штутгарт», столичный «Динамо».

В составе национальной сборной Погребняк провел 33 матча, он отличился, забив восемь мячей.

Чемпионат России приостановили из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. В РФС обещают, что оставшиеся матчи чемпионата проведут в конце июня.

Эксперты считают, что коронавирус очень сильно ударил по мировому футболу. Неизвестно, когда спортсмены вернутся к полноценным тренировкам и выйдут на поле.

Футболисты не хотят играть без зрителей, потому что пропадает мотивация. Сами спортсмены говорят, что пустые трибуны — это удручающее зрелище.

В некоторых странах разрешены спортивные мероприятия со зрителями до 50 человек. Каким будет будущее мирового футбола, пока непонятно.