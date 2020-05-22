В Москве на ЕГЭ школьников рассадят зигзагами

Москва, 22 мая. Руководители общеобразовательных учреждений Москвы получили рекомендации по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях угрозы распространения коронавируса. Как стало известно Федеральному агентству новостей, маски и перчатки пока что рекомендованы только для персонала школ.

В Департаменте образования и науки Москвы ФАН сообщили, что в перечне рекомендаций Роспотребнадзора (переданы органам исполнительной власти субъектов, территориальным органам профильной федеральной службы и Минпросвещения РФ), для школ предлагают развести потоки экзаменуемых, продумать график прихода на экзамен, исключить скопление школьников в рекреационной зоне и обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. На входе в школы установят дозаторы с антисептиками и будут замерять температуру. На экзамене в классе ребят рассадят зигзагами, чтобы соблюсти необходимую дистанцию, а сами помещения тщательно продезинфицируют.

Во время экзаменов рекомендовано соблюдать питьевой режим и снабдить школьников бутилированной водой или же поставить кулер с обязательной дезинфекцией его поверхности и достаточным количеством одноразовой посуды. По возможности в классах будут установлены приборы для обеззараживания воздуха, безопасные для детей.

Судя по документу, о котором ФАН рассказали в Департаменте образования и науки Москвы, маски и перчатки понадобятся только персоналу школ. Впрочем, в департаменте не исключили, что рекомендации могут дополниться.

Напомним, в этом году ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто намерен поступить в вузы. Ранее ФАН писал о том, что решение о наличии масок и перчаток у выпускников во время сдачи ЕГЭ каждый регион примет самостоятельно. Экзамен начнется в России 29 июня при соблюдении всех мер безопасности. Выпускниками станут 692 тысяч школьников.